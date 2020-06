Concurso de disfraces en 'La casa fuerte'.

Los residentes han creado unos looks muy originales.

La primera edición del nuevo reality de Telecinco, 'La casa fuerte', ha empezado con mucha fuerza. Las broncas entre Oriana y Fani ya han dado mucho que hablar, la inesperada amistad entre Yola Berrocal y Leticia Sabater o el tortazo de Maite Galdeano en una de las pruebas que tantos memes ha protagonizado ya son solo una muestra de que este concurso nos va a dar grandes momentos.



De hecho, María Jesús Ruiz y su madre también nos están dando mucho juego al enterarse la modelo que su novio Curro podría haberle puesto los cuernos con otra amante. Tela.

Pero ahora los concursantes han dejado volar su imaginación y se han puesto a crear unos disfraces con las cosas que tenían a mano. Visto lo visto no creemos que los fichen para una nueva edición de 'Maestros de la Costura', pero le han puesto muchas ganas y el resultado podía haber sido mucho peor.

Ferre y Cristina han apostado por un look carnavalesco en el que las plumas eran las protagonistas de sus modelitos. Fani y Christofer han elegido algo más playero pero han apostado por un toque original con sombreros. Maite y Cristian han apostado por las flores y se han hecho unas coronas con ellas. Y, para finalizar, María Jesús y Juani han querdio hacer su particular homenaje a 'Alicia en el país de las maravillas' con sus disfraces.

Hemos recopilado sus modelitos y queremos que nos digas si te gustan o no. ¿Te animas a darnos tu opinión?

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.