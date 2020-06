La curiosa forma de terminar las discusiones de Yola Berrocal en 'La casa fuerte'

Por regla general, todos tendemos a evitar el conflicto y a no discutir, y más si se trata de tonterías como ha ocurrido en 'La casa fuerte'. Está claro que lo víveres en el reality están contados, pero siempre hay alguien que le echa un poco de morro (o bastante) y trata de hacerse con lo que no es suyo. Por ejemplo, Oriana Marzoli, que sin preguntar a nadie, cambió de casa para 'arramplar' con un refresco de naranja a sabiendas de que a sus compañeros les quedaban pocos. Fani lo comentó con Yola, y fue la rubia la que se lo hizo saber. "No, perdona, les quedaban TRES refrescos de naranja", respondió la venezolana. "No me toquéis los cojones...", añadió.

Mediaset

La conversación, sin embargo, subió de tono, especialmente entre Fani y Oriana, ya que la segunda le reprochaba a la primera que mandara a Yola a decir todo lo que ella no se atrevía. "Yo no he mandado a nadie", respondió Fani. "Siempre vas por detrás", le contestó a gritos Oriana... así que Yola, oyendo esto, se tuvo que meter por el medio y, poniendo una nota de humor, recreó la situación delante de Oriana: Fani había comentado que Oriana se había llevado su refresco, y Yola le llamó la atención. "Como siempre, sólo hablas cuando tienes que decir algo por alguien, no por ti misma", le dijo Oriana. "A mí nadie me dice lo que tengo que decir ni si tengo que hablar o no", contestó ella.

Mediaset

Sin embargo, los berridos de Oriana se hicieron tan contundentes que, al final, la Berrocal puso punto y final a la discusión de la mejor manera y entre los aplausos de sus compañeros: sacándose las tetas, justo después de que Oriana le dijera que se tapara porque se le iban a salir. Está claro que todavía no sabe de lo que es capaz Yola... y eso sí: Oriana, al final, dejó de gritar.

Mediaset

