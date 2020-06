A Maite Galdeano y Cristian Suescun les ha salido el tiro por la culata. Aunque madre e hijo han vivido separados durante muchos años y no han tenido oportunidad de conocerse realmente, ambos han querido recuperar el tiempo perdido... pero la cosa no ha salido como ellos esperaban. La convivencia en 'La casa fuerte' les está costando más de una pelea, pero la última que han tenido ha sido bastante gorda, y es que el día ya empezaba torcido para Cristian, a quien su madre despertaba nada menos que a las 6 de la mañana a gritos...

Mediaset

"¡Venga, levántate, Cristian! Vamos a animar a la gente. Mira cómo cantan los pájaros... Yo puedo ver a mi hijo que esté así, que esté atontado, que amanezca y esté morro sobre morro. Me parece una pérdida de tiempo. Con 30 años. Qué pena", decía Maite mientras se tomaba su dosis mañanera de cafeína (como si le hiciera falta), y claro, su hijo intentaba zafarse de ella hasta que ha explotado ante las cámaras: "Me sienta como una patada en mis partes nobles que venga mi madre a despertarme con esa energía. Claro, ella se mete su chute de café y se vuelve tarumba…".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Sin embargo, eso sólo era el principio, porque al confesar Cristian que le había cambiado a Yola hacerle la cama por un masaje en la espalda, Maite estalló: "¿Cómo? No voy a permitir tener la habitación como la mierda porque a ti te guste estar todo el día en las manos de Yola. Que además el otro día dijiste que te parecía guapa...", confesó. A Cristian le cambió la cara: "¿Cómo me va a parecer guapa Yola? Estás zumbada", contestó.

Mediaset

Sin embargo, Maite, que parecía tener ganas de jarana, reveló que esa confesión le podía traer problemas a su hijo con su novia: "Es que si yo cuento lo que le dijo a su novia… que la quiere pero que no está enamorado", le contó a Leticia Sabater, y la pamplonesa, que no podía más, se desahogó ante las cámaras: "Con mi hijo está saliendo lo que tenía que salir… entré sin conocerlo y me está decepcionando un montón", dijo, para luego ver a su hijo que hacía lo mismo: "Mi madre debería ir al psicólogo, porque dice y se inventa cosas que yo no he dicho, y las lanza al tuntún…", reveló. Vamos, que esta relación no tiene pinta de salir reforzada del reality...



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.