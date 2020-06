Todos tenemos claro que en una pareja de verdad siempre se recibe una de cal y una de arena. Aunque los momentos más bajos no gustan a nadie, normalmente fortalecen la relación y siempre se resurge mejor, y cuando hablamos de ello, hablamos concretamente de las broncas, que aunque a veces nos hacen replantearnos las cosas ¡son la salsa de la vida! Fani y Christofer, de 'La Casa fuerte', saben mucho de eso, y es que aunque sus 'peleíllas' habían sido eso, pequeñas, su última bronca ha sido la más gorda hasta la fecha.

Mediaset

Durante una de las pruebas, a Christofer no le gustó nada enterarse de que uno de sus compañeros le había llamado 'monigote andante', e hizo el amago de marcharse. Fani se lo reprochó delante de todos... y estalló la guerra con un poco sutil "que te calles un rato, anda". "No vuelvas a hablarme así delante de las cámaras. Cállate", le advirtió por lo bajo, pero Christofer no bajó el tono, y todos se enteraron de que estaban discutiendo: "Es que eres muy pesada. Me callaré cuando me salga de los cojones". La batalla estaba servida.

Mediaset

Lo siguiente fue una gran bronca en la habitación que, probablemente, pudo oírse desde fuera, con Fani a lágrima viva: "Deja de hacerte el chulo y de dar una imagen que no es la tuya. No me puedes hablar así, soy tu futura mujer, yo las cosas te las digo en privado, no delante de la gente. No se puede razonar contigo", le reprochó ella. "Los mismos pollos que te monto aquí, te los monto en casa, y peores", se defendió él.

Mediaset

Aunque parecían irreconciliables, finalmente Fani dio el paso de pedirle perdón a su novio, tanto por no haber estado de su lado durante la prueba como por haberle gritado después... y una vez aceptadas las disculpas, hubo fuego... pero no de guerra, sino de pasión, porque ¿quién no se ha reconciliado tras una bronca con sexo? Es el mejor... ¡y lo sabéis! "Qué gusto", dijo ella cuando terminaron. "No te acostumbres", le dijo él bromeando. ¡Así es como queremos verles!



Mediaset

