Todos los concursantes de 'La casa fuerte' y sus seguidores comentan la extraña relación madre-hijo de Maite Galdeano y Cristian Suescun.

Jorge Javier apoyó a Cristian tras unas duras palabras de su madre y aconsejó a Maite ser más "cariñosa" con su hijo.

Unas durísimas y crueles palabras de Maite hicieron que Cristian se hundiese y hasta quisiera abandonar 'La casa fuerte'. Lleno de lágrimas, el joven soportaba las duras palabras de su madre: "No le deseo a ninguna mujer lo que tengo yo en casa", le recriminaba entre otras cosas. A su defensa salían algunos de sus compañeros, como Juani, la madre de María Jesús Ruiz: "he visto a Maite decirle a él que no vale para un reality. Y yo lo que quiero es que Cristian no se deje manipular". Quien también quiso tenderle una mano fue el propio presentador del concurso, Jorge Javier Vázquez, que la animó a ser más cariñoso con su hijo.

Sofía Suescun, "la niña mimada" de Maite, no dudó en pronunciarse al respecto y explicar la relación entre ambos: "Estoy viendo una realidad que yo sé que desde fuera puede ser complicada de entender pero a mí no me sorprende para nada".

"El origen está en esa separación que mi madre y mi padre tienen. Desde ese momento mi madre y yo nos vamos a vivir a un piso de mujeres maltratadas y mi padre se queda con mi hermano por decisión de un juez. Desde entonces se crea un vínculo afectivo con mi madre que mi hermano no lo llega a tener jamás. Por eso no han convivido y no se han llegado a conocer. Peor mi madre le quiere a su manera y no se le puede exigir ciertos sentimientos que a lo mejor a ella no le salen, bastante sincera está siendo".

