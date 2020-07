En 'La casa fuerte' han salido a la luz los secretos más íntimos de los concursantes.

Iván ha dejado a todos sin palabras por su confesión sobre Nuria Marín.

El pasado martes, los concursantes de 'La casa fuerte' han recibido la visita de Nuria Marín. La presentadora les ha propuesto jugar al popular juego de las sillas. Pero las reglas que les ha dado Nuria han variado un poco. El juego en sí era el mismo de siempre y lo ganaría el último concursante que lograra sentarse cuando solo quedara una silla tras ir retirándolas según se expulsara a los participantes.

Sin embargo, los concursantes del reality que fueran siendo eliminados al no encontrar silla en la que plantar su culete, debían contestar a una pregunta de lo más íntima. La primera en pasar por la pregunta indiscreta ha sido Juani que ha confesado que alguna vez ha hecho pis en la ducha.



Pero el momento más inesperado del juego ha llegado cuando ha sido Iván el concursante eliminado.

Telecinco

Cuando Nuria le preguntó "¿Cuál es tu fantasía sexual?", Iván reconoció que ya la había cumplido, pero como tenía que dar una respuesta, la que dio dejó a todos completamente locos. Y eso que su compañero Ferre decía "ya la ha cumplido al hacerlo con Oriana"

Telecinco

Y es que soltó sin cortarse un pelo que quería tener sexo con Nuria Marín y además, hacerlo ¡en pleno directo! La presentadora se lo tomó como un piropazo y se puso a gritar "Bien, gracias, Dios" mientras daba saltos de alegría.

Telecinco

Lo que no sabemos es si Oriana se lo tomará bien o le dará uno de sus 'ataques'. Veremos.

