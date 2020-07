El duro encontronazo de Rafa Mora y Labrador en 'La Casa Fuerte'

Ni siquiera un reality consigue juntar a dos enemigos, y mirad que hemos visto de todo en la tele. Rafa Mora y Labrador podrían haber sellado la paz, como sí hicieron Yola y Leticia, gracias a Macarena en 'La casa fuerte', pero lo cierto es que ninguno de los tres ha tenido la intención. Ella ya entró en el concurso reticente sabiendo que Labrador es uno de los grandes archienemigos de su novio, pero en lugar de mediar, se negó casi hasta a dirigirle la palabra, y ahora que Macarena y Labrador han sido los primeros expulsados... ni uno ni otro han consentido mirarse a la cara cuando los eliminados llegaron a plató. ¿Tan grave es lo que les pasó?

Mediaset

Rafa sólo tenía ojos para su chica, y no podía parar de lanzarle besos y de decirle lo guapa que estaba, pero Jorge Javier Vázquez, sabiendo que él y Labrador no se hablaban, quiso preguntarle al segundo por el problema que habían tenido, y Labrador no tuvo problema en contarlo, pero, eso sí, sin entrar en detalles: "Él no me mira a la cara, no sé el porqué. No sé si no se atreve... que diga él la razón. La razón de que yo me enfadara con él no fue mía, fue suya: él sacó un tema en la tele sin mi permiso. En pocas palabras, me vendió", sentenció Labrador.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las palabras de Macarena no ayudaron a calmar los ánimos: preguntada por su convivencia con Labrador, no tuvo medias tintas: "Muy mal. Me lo han hecho pasar muy mal", dijo convencida. La joven desveló que poco antes de la gala, Labrador le habría echado un refresco en el vestido que tenía como primera opción, algo que él negó rotundamente, además de contar por qué no había hecho buenas migas con ella: "Macarena es muy buena chica, pero el problema fue que yo tuve discusiones con Maite, y ella se reía cuando me llamaban 'machirulo' y otro tipo de insultos. Y se lo dije. Yo no puedo estar con una persona que se ríe cuando se meten conmigo", contó Labrador. Así, normal que el chico dijera un sincero "no" cuando el presentador le preguntó si veía una reconciliación...

Special Summer Bañador boho Springfield 35,99 € - 14,99 € COMPRAR Bolso de rafia Cortefiel 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Blusa Desigual 79,95 € - 31,95 € COMPRAR Cuñas La Redoute 39,99 € - 17,99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.