Aunque muchos quizá no daban un duro por 'La casa fuerte', lo cierto es que el nuevo reality de Telecinco ha llegado a nuestras vidas y ya queremos que se quede. Muchos cuestionaron el casting en redes sociales, e incluso juraron no verlo sólo por determinadas personas, pero los datos de audiencia están ahí, y las cosas como son: nos ha dado grandes momentazos con los que nos hemos reído, nos hemos mosqueado y también, cómo no, nos hemos sorprendido. Repasamos los mejores, que han conseguido engancharnos y que nos hacen ya querer ¡una segunda entrega!

Las tetas de Yola

Discusiones ha habido muchas en 'La casa fuerte', a gritos y a punto incluso de llegar la sangre al río, pero no habíamos visto ninguna terminar -desde que los realities llegaron a nuestras vidas, como la de Oriana y Yola Berrocal: las dos llegaron al concurso con algún que otro roce, y una discusión por el supuesto robo de bebidas por parte de la venezolana terminó con Yola sacándose las tetas. Que no venía a cuento de nada, pero consiguió lo que quería: dejar sin palabras a Oriana para finiquitar la discusión. Y oye, funcionó.

Mediaset

El masaje más caliente

A pesar de que Cristian negó que Yola le gustara, bien que se dejaba tocar por ella. Decía que sus masajes eran los mejores, pero en seguida nos dimos cuenta de que había tensión sexual no resuelta entre ellos. Cristian en todo momento dijo que quería serle fiel a su novia, pero a juzgar por el bulto de su bañador después de un masaje en el jardín... ya os decimos que de no haber sido por la existencia de Jessica, estos dos ¡habrían tenido noche de pasión!

Mediaset

El pasado en común de Leticia y Yola

Las concursantes entraron en el concurso sacando las garras, pero el tiempo y una conversación puso todo en su lugar, y es que después de años y años enfrentadas sin saber muy bien por qué, las dos llegaron a la conclusión de que habían perdido el tiempo, porque en el fondo no eran tan diferentes: sus padres habían sido amigos y compañeros de trabajo, y aquel recuerdo fue lo que las unió para no separarse jamás. ¡Para que veáis que en los realities no sólo hay peleas: también surgen amistades!

Mediaset

La 'casi muerte' de Maite Galdeano

Está claro que la Galdeano no ha nacido para las pruebas de resistencia, y quedó claro cuando una de ellas casi le cuesta la vida: la llamada 'waterfloto', en la que, enfundada en un neopreno y rodeada de un flotador, se tiró al agua con tanto ímpetu que, en lugar de caer boca arriba, cayó boca abajo, quedándose con la cabeza dentro del agua y los pies fuera sin poder respirar. Menos mal que Ferre acudió en su busca y todo quedó en un susto...

Telecinco

La noche de pasión de Iván y Oriana

Ahí donde la vemos, Oriana parece una muñeca de porcelana que nunca ha roto un plato... pero es abrir la boca y liarla. La joven venezolana ha podido demostrar en España que los realities son lo suyo después de abandonar 'Supervivientes' y 'GH VIP', y esta vez en 'La casa fuerte' no ha tenido remilgos a la hora de tener sexo con Iván, su pareja, delante de toda España... ¡Quién lo iba a decir, con lo recatada que parecía!

Telecinco

Noches de gas...

Maite Galdeano ya lo avisó, y pocos la creyeron: sus flatulencias pueden llegar a ser letales, y la primera que lo vivió en sus carnes fue Yola Berrocal. En sus carnes... y en su café, porque en plena discusión por los pedos que se tira la navarra, Maite se tiró uno justo al lado de su compañera. "Perdón, perdón, esto es para que os vayáis acostumbrando a los sonidos que hago… o que hace mi cuerpo", dijo. Menos mal que la sangre no llegó al río...

Divinity

El consolador, un concursante más

Aunque pensábamos que el casting ya estaba cerrado, resultó que llegó otro dentro de la maleta de Maite: un vibrador. La pamplonesa dijo que era para sus ratos tontos y que, aunque no pensaba usarlo, sí que le iba a servir para hacer alguna que otra broma... pero claro, eso dijo ella. No queremos saber si al final le dio uso o no... pero ahí estaba.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

Fani pone los puntos sobre las íes acerca de su pasado

Si ha habido un tema que ha ocupado horas de televisión y páginas en revistas ese ha sido el del pasado de Fani: ¿se dedicó al negocio más antiguo del mundo? Su tía, además de dejar a Fani a la altura del betún, aseguró que sí, pero Fani enseguida tiró del estribo y lo negó todo: "A eso se dedicaba ella. Yo la llevaba a esa casa y la recogía de esa casa, pero no trabajaba en esa casa. Lo tendrá que demostrar en un juzgado. A ver si la organización me deja salir mañana mismo a demandar a esta señora", manifestó. "Yo era una comercial que montaba alarmas, y si queréis traigo las nóminas, dada de alta en la seguridad social. Yo tenía que reunirme con clientes cuando esas personas podían", aseguró. "No me he dedicado a ello, no me ha hecho falta y, si lo hubiese hecho, no se me caería la cara de vergüenza en reconocerlo", sentenció.

Telecinco

Maite y Labrador: del amor al odio

A pesar de que 'La casa fuerte' ha durado mucho menos que otros realities, las emociones que se han vivido han sido las mismas, aunque concentradas. No ha habido más que ver las peleas que en seguida estallaban y rápidamente quedaban sofocadas, las enemigas que se hicieron amigas en cuestión de días o cómo la buena relación que surgió entre Labrador y Maite acabó como el rosario de la aurora: así de felices les veíamos celebrar su "boda" en la casa... para días más tarde verles tirarse los trastos a la cabeza y llamarse de todo...

Telecinco

¿Un bebé en camino en 'La casa fuerte'?

Sin duda, Fani ha sido una de las grandes protagonistas del reality, y una de las tramas que más nos mantuvo pegados a la tele fue el de su posible embarazo. Los tortolitos llevaban tiempo buscando tener un hijo en común (ella ya tiene otro de una pareja anterior), y aunque se tomaron con ilusión la falta de menstruación de ella, finalmente unas pruebas determinaron que debían seguir intentándolo. ¡Lástima! Habría sido bonito que su bebé hubiera sido el primer concebido en un reality...

Telecinco

Special Summer Bañador Perfect Fit rojo Women'secret 44,99 € 26,99 € COMPRAR Sandalias planas con hebilla El Corte Inglés 19,95 € 39,95 € COMPRAR

Bandolera cuadrada de mimbre Asos 32,99 € 19,75 € COMPRAR

Vestido escote volante Springfield 35,99 € 29,99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.