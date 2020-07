Oriana Marzoli y Fani, una amistad insalvable después del último 'feo' de la venezolana

Nos hacía mucha ilusión que Oriana y Fani entraran en 'La casa fuerte': pensábamos que ambas eran súper amigas y que iban a formar un buen tándem, pero cuando llegó el momento, nos dimos cuenta de que se llevaban a matar por culpa de una ex amiga en común, y entonces nos hizo más ilusión verlas en el reality porque prometían salseo. No nos equivocábamos: las dos nos han dado broncas para dar y tomar, y cuando pensábamos que no podían ir a peor, van ¡y se hacen amigas otra vez! Eso sí, la cosa duró poco... y ahora no se dirigen ni las miradas. ¿Qué les ha pasado?

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cuando Sonsóles Ónega preguntó a Oriana e Iván si pensaban ir a la boda de Fani y Christofer, la venezolana y el andaluz negaron rotundamente con la cabeza, pero Oriana se vino arriba muy rápido y recordó en pleno directo que ella era "necesaria e importante" en ese enlace ¡porque Fani le había prometido que sería madrina de su hijo!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

Todo esto pasó cuando Fani creyó dentro del concurso que podría estar embarazada. La ex superviviente se apoyó mucho en la rubia, pero tras sacar este detalle, doloroso para Fani tras enterarse de que no estaba embarazada de un bebé muy buscado por ella y su novio, se mosqueó y la acusó de frivolizar con un tema que a ella le dolía mucho. "Yo lo que le dije fue que si nos seguíamos llevando bien, sería la madrina", apostilló Fani, pero está claro que esta amistad no tiene camino de vuelta al buen rollo...

Special Summer Bañador amarillo Springfield 35,99 € 14,99 € COMPRAR Bolso Tote Asos 40,99 € 26,99 € COMPRAR Vestido largo estampado El Corte Inglés 24,99 € 49,99 € COMPRAR Sandalias de rafia La Redoute 59.99 € 37.99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.