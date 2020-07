'La casa fuerte' terminó hace unos días y las ganadoras de la primera edición de este reality fueron Yola Berrocal y Leticia Sabater. Las dos rubias se hicieron con la victoria imponiéndose al resto de parejas concursantes consiguiendo los 12.000 euros que habían acumulado a lo largo del concurso.

En la final Yola y Leticia se impusieron a Iván González y Oriana Marzoli, dos parejas que no estaban en las quinielas de los adictos a este tipo de programas.

Ahora vamos a analizar las claves para que 'Yolicia', como ellas mismas se bautizaron durante su estancia en 'La casa fuerte', se hicieran con la victoria.

Leticia Sabater

La Casa Fuerte

Es muy buena en...



Currando. La reina de los niños con programas como ‘Con mucha marcha’ o ‘A mediodía, alegría’ ha tenido que adaptarse, y si ello suponía lidiar con que la llamen ‘friki’, lo ha hecho.

Fue una sex symbol y, cuando dejó de serlo, tiró de bisturí. No ha debido ser fácil escuchar lo de “gallinas viejas” de boca de Fani y Oriana y, encima, mantener la sonrisa e inventar juegos para divertir a la audiencia.

Leti nunca para y, además de hacer tele, se atreve a cantar. Con temas como ‘Salchipapa’ o ‘El polvorrón’ despierta sonrisas... y risas.

¡Qué pícara!

Con Yola siempre se ha llevado mal, pero ¿tanto como escenificaron al entrar en ‘La Casa fuerte’? Buen truco para jugar a arreglar diferencias y hacer vídeos...

Sabe muy bien lo que funciona y lo que no en televisión. De ahí sus discusiones con Oriana y Fani, sus acercamientos a los chicos y sus conversaciones picantes con Yola como si se fueran a enrollar…

Nunca le ha importado hacer ‘montajes’ con ¿novios? En ‘SV’ hasta fingió haber tenido un lío con un garífuna...

Yola Berrocal

La Casa Fuerte

Es muy buena en...

Es una súper experta en realities. Ha estado en otros tres (‘Hotel Glam’, ‘El reencuentro’ y ‘SV’) y ha ganado tres. ¡Ni Esteban ni Suescun! Y tratando de mantener las formas.

No debe ser mala tipa cuando hasta Joaquín Prat, después de que ella hablara de un rollo del pasado, la ha defendido tras la humillaciones de Cristian Suescun...

Mostrar todo lo que el bisturí le ha dado tampoco se le da nada mal. Lo cierto es que tiene un cuerpo 10.

¡Qué pícara!

Le ha venido fenomenal su ‘tonteo’ y posterior bronca con Cristian. Que él la haya humillado públicamente la ha convertido en víctima y... ganadora.

Cuando insinuó romance con Joaquín Prat, éste advirtió: “Lo único que le pido es que cuente la verdad, sólo la verdad”. Y Kiko Hernández se preguntó: “¿A cuántos fotógrafos llamaste?”...

La acusan de ser una máquina de generar conflictos que soluciona llorando...

