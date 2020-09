Sofía Suescun ha sido la segunda famosa en participar en el reality 'Sola' de Mediaset tras el abandono de Anabel Pantoja hace unos días.

La novia de Kiko Jiménez estaba deseando que llegara el domingo 27 de septiembre porque iba a recibir una visita muy especial: la de su madre, Maite Galdeano. Sin embargo, Sofía no pudo disfrutar de su compañía y ha sido por un importante motivo.

La razón por la que Maite no ha podido visitar a su hija ha sido porque, cuando se ha realizado las pruebas que Mediaset está llevando a cabo para acceder a sus instalaciones para prevenir el Covid-19, la madre de Suescun no las ha superado.

Fue la propia Maite la encargada en dar la noticia a Sofía, que se llevó una gran desilusión cuando recibió la llamada de su madre en lugar de estar con ella.

A través de videollamada Maite explicaba a Sofía las razones que habían impedido estar a su lado. "No estás aquí" eran las palabras de la concursante de 'Sola' al ver a su madre al otro lado del teléfono.

En su tono se podía sentir la decepción de la noticia pero Maite rápidamente salía al rescate de su hija diciéndole "Tranquila, mi amor. Tú sabes que cuando entramos en Mediaset nos hacen unas pruebas y son muy estrictos" y ha continuado explicando por qué no podía estar con ella.



Finalmente la visita de Maite Galdeano no se podrá producir esta tarde. Ella misma le ha explicado las razones a @sofiasuescun https://t.co/hyUh1yHIEH #Sola27S pic.twitter.com/CMQuEJW4W5 — Sola (@SolaSoloReality) September 27, 2020

"A ver, no te preocupes, ya sabes que en la entrada de Mediaset me han hecho la prueba del Covid y he dado positivo en unos anticuerpos (...) Me han dicho que por protocolo tengo que hacerme una PCR, me tienen que meter el palo por las narices, porque puedo ser positivo en Covid asintomática" tranquilizaba la navarra a su hija explicándole los motivos de su ausencia.

Aunque a Maite le dio pena no ver a Sofía en persona, aprovechó la videollamada para enseñarle su peinado: "Mira qué guapa, Sofía. ¿Te gusta?" preguntaba.



Sin embargo, Sofía no estaba para frivolidades y le contestaba con su sinceridad de siempre: "Bueno, yo soy más del pelo corto. Y más si eres bajita. El pelo tan negro no me gusta. No me gusta nada. Cuanto más me lo enseñas, menos me gusta"

Sin embargo, a Maite nadie le baja su autoestima y continuaba feliz:"Pelazo nena. Que me queda fantástico. Me queda superbien".

Ahora habrá que esperar a que le hagan la PCR a la ex concursante de 'La casa fuerte' para ver si puede entrar a ver a Sofía pronto.

