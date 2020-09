Cristian Jerez es uno de los participantes de la segunda edición de 'La Isla de las tentaciones' que más juego está dando. Llegó al programa dispuestos a demostrar a su chica, Melodie, que era el hombre de su vida, pero desde el inicio ha sido uno de los que ha dejado claro que ha ido a disfrutar de la experiencia.



Y desde luego, tiene pinta de que va a hacerlo o por lo menos, eso pensamos. De momento ya le hemos escuchado decir "Aquí hemos venido a disfrutar" dejando muy claras cuáles son sus intenciones. Por si no fuera poco, Andrea, una de las solteras que menos problemas tiene a la hora de liarse con alguien delante de las cámaras tal y como demostró en la primera edición, ya le ha tirado la caña y él no le ha hecho ascos... Si además añadimos que durante estos días les hemos visto compartir imágenes en las mismas ubicaciones en sus perfiles de Instagram, blanco y en botella: todo apunta a que Cristian y Andrea van a tener lío en 'LIDT'.

Cristian Jerez

De momento, Cristian ha querido responder a las preguntas que sus seguidores le han hecho y lo ha hecho en sus Stories de Instagram. Así a la cuestión de si repetiría su paso por el programa, el de Elche lo ha tenido clarinete y ha dicho: "Para nada, lo haría una y otra vez".

Y si había dudas sobre si él están encantado de conocerse, continuaba:

Cristian Jerez

Como podemos ver, el chico, más que arrepentido, está encantado de la vida y eso que todavía no hemos visto un par de programas ¡esto promete!

