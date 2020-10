Lo dejó bien claro en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’: no hay nadie que le importe más que ella. Y en esta segunda edición, que acaba de arrancar en Telecinco, va a quedar más que claro. “Ha llegado la tentación Vip”, dijo nada más poner un pie en la casa de los chicos. Su primera intención fue ligarse a Lester, y él entró al trapo. “¿Cuál es tu habitación?”, le preguntó ella. Y él, lejos de cortarse un pelo, le soltó: “La 10”. “Pon el pestillo por si acaso…”, terminó jugueteando Andrea. Sí, y esto el primer día, pero no os emocionéis porque QMD! está en disposición de contaros –sí, ojo, que aquí viene el spoiler– que la princesita se va del concurso muy bien acompañada, pero no del brazo de Lester, sino de… ¡Cristian! ¿Le importará a él que hayan dicho en ‘Sálvame’ que ella está en una red social de alto voltaje?

Pillados juntos



Él no paró de hacerle ojitos desde que la vio llegar, y en sus respectivas cuentas de IG ambos han dejado un reguero de imágenes que demuestran que han estado en los mismos sitios (Ibiza y Barcelona) y los mismos días. ¿Casualidad? Por si esto fuera poco, Andrea, después de que esto se supiera, ha borrado algunas. Es lo que tienen los contratos…

Dejando pistas



Pese a que ellos no han soltado prenda de nada, porque tienen un contrato con el programa, lo cierto es que en sus respectivas cuentas de IG hay pistas que les delatan. Mismas fotos en los mismos lugares…



IG

Andrea se dio a conocer el año pasado al participar junto a Ismael, su pareja desde hacía año y medio. Pero la catalana cayó en la tentación con Óscar, que este año participa como tentador. Su relación con Ismael se fue al garete: “Me has faltado al respeto. No he venido a un campamento porno”, le dijo Ismael al ver sus tórridas imágenes en la cama con el entrenador personal. Y ella, lejos de ponerse triste, le dijo adiós sin más y se marchó del concurso de la mano de Óscar.

Pero, como lo que mal empieza mal acaba, su historia se terminó diluyendo en sólo unas semanas. ¿Por qué? Porque Andrea volvió a acostarse con Ismael y él lo contó… Aun así, según Andrea, Óscar y ella siguieron viéndose. “Nos hemos visto hasta el pasado mayo, pero ha habido muchas mentiras. Yo he ido a Málaga a verle varias veces y él no se ha portado bien…”, ha contado ella.



Acabó mal con Óscar

Óscar también ha dado su versión: “No digas que has estado conmigo porque eso es mentira. La última vez que te vi coincidimos en un chiringuito y tú montaste un numerito”. Juntos han pasado esta segunda edición en la isla, ambos como tentadores, y aunque ella dijo que seguía enamorada de él, está claro que encontró a otro con el que sustituirle… La princesa es mucha princesa…

Andrea, la princesita díscola

CON ISMAEL

IG

Llevaban un año juntos y decidieron participar en ‘La isla de las tentaciones’ para que ella superara sus celos. Andrea, lejos de encelarse –entre otras cosas porque Ismael la respetó–, se lió con Óscar y se fue con él.

CON ÓSCAR

IG

Andrea decidió dejar a Ismael porque se enamoró de Óscar, su tentador, un entrenador personal de Málaga con el que se marchó de ‘La isla’. Su relación se rompió apenas unas semanas después, tal y como ha confesado el malagueño.

CON LESTER

IG

Andrea tenía claro que su paso por esta edición del concurso no podía pasar desapercibido. Por eso, nada más poner un pie en la isla, fue directa a por Lester: “¿Cuál es tu habitación? Pon el pestillo por si acaso”, le soltó.



CON CRISTIAN

IG

La segunda semana de concurso, Andrea ya le propone una cita a Cristian y él se muestra muy receptivo. Tanto es así que, según hemos podido saber, él deja a su chica, Melody, para caer en la tentación de la princesita. Su chica tampoco le es fiel…

Y mientras tanto Melodie...

IG

... Olvida a Cristian con Beltrán

Parece que Cristian no es el único que cae en la tentación, según hemos podido comprobar en las redes, su chica, Melodie, también sale enamorada de la isla, y nada más y nada menos que de Beltrán.

IG

Ya en su primera cita han tenido feeling. Y, tras finalizar el concurso, han estado en los mismos sitios.



