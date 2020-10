Después de hacerse una PCR, con lo que ha cumplido a la perfección y ha salido negativo, Tom Brusse ha decidido marcharse a Marruecos. Se irá a finales de esta semana pero que no cunda el pánico, tiene fecha de regreso: Serán solo unos días para coger ropa de invierno y volver a Madrid para quedarse. Eso sí, hay quienes le han increpado a través de las redes sociales para pedirle que "no vuelvas a España" porque algunos 'haters', "no te queremos aquí". Palabras muy duras, desde luego, pero que él se ha tomado con humor y ha aprovechado sus 'stories' de Instagram para lanzar una encuesta: "¿Vuelvo a España sí o no?", y ha ganado el 'sí', así que (aunque seguramente volvería igual), volverá a nuestro país para seguir haciendo frente a la polémica que le rodea. "Que os jodan", ha dicho contundente a sus 'haters'.



Desde luego si algo no le faltan son 'haters' y es que sus cuernos a Melyssa le han salido bastante caros... Porque oye, Tom también tiene sus 'fans', no os vayáis a pensar.

Además, él intenta tomárselo con humor y hasta aprovecha para vacilar a los que le critican... Si decían que era golfo, va y sube una foto en la que aparece en un campo de golf y escribe; "Así es como me entreno para ser golfo. Algún día os daré algún truco. 🤪🤩". Vamos, que lo de oídos sordos a su lado se queda corto.

