La segunda edición de 'La isla de las tentaciones' está dando mucho de qué hablar. Infidelidades por doquier, falsas promesas de amor, sensualidad y sexualidad... Y tres de los grandes protagonistas son Tom Brusse, Melyssa Pinto y Sandra Pica. Es por eso que Lara Ferreiro, psicóloga en la web de citas Ashley Madison, ha analizado los perfiles de los tres jóvenes después de que Tom haya sido infiel a Melyssa (dejándola destrozada) con Sandra. Atentos...



PERFILES PSICOLÓGICOS DEL TRÍO CALAVERA DEL MOMENTO:

Tom, el infiel

El “bon vivant” de esta edición, vive el presente y lo que surja.

Es el pavo real que quiere manejar el corral. Alienta a los demás a que sean como él.

Es el perfil clásico de un psicópata narcisista. Se prioriza a si mismo por encima de todo. No le importa el daño que pueda estar infligiendo a su novia.

Es una persona inmadura y no tiene empatía por el daño que pueda ocasionar a las mujeres.

Quiere ser el gran triunfador de la vida, no se le resiste nada ni nadie.

Tom, es un gran evitador del sufrimiento por encima de todo (se le murió su madre, experiencia que le marcó de por vida); Después de que Melyssa fuera a reclamarle a su villa de que estaba tonteando con Sandra, él esa misma noche se empezó a liar con Sandra, en lugar de frenar sus impulsos y tener sentimientos de culpa.

No le gustan las normas ni las va a cumplir.

Su palabra no vale nada y es capaz de enloquecer a su pareja con sus falsas promesas de amor.

Para justificar su comportamiento y seguir haciéndolo, comenta que Melyssa también le fue infiel con un hombre.

Melyssa, la cornuda

Melyssa es el perfil de una “yonqui del amor”. Es la mujer dependiente emocional clásica, su droga es Tom y hará cualquier cosa para seguir consumiendo esa dosis de martirio de la que no puede desengancharse ni escaparse tan fácilmente.

La melodía que la acompaña a lo largo de todas relaciones es el sufrimiento, como ha reconocido ella misma. Elige a los “Tom” de la vida porque quiere creer en su bondad y ella ingenuamente piensa que cambiarán.

No sabe poner límites y ella tiene que saber que es responsable de su felicidad, no regalarla a un hombre que no se va a comprometerse con ella.

La tortura psicológica a la que es sometida es su dosis letal para seguir enganchada. Quiere comprobar que su pareja es “buena y no le engaña”, sin éxito.

Sandra, la elegida

Sandra, “la elegida”. Tom la ha escogido para ser la tercera en discordia.

Ella se siente alagada por ser la deseada a los ojos de Tom. De todas las mujeres de la casa, ella fue la seleccionada. Y eso como mujer gusta y hace que su ego se vea inflado (a corta plazo); los disgustos vendrán después.

Sandra se está comiendo “una manzana prohibida y envenenada”, parece carnosa por fuera pero está podrida por dentro.

Si decide empezar una relación de pareja con Tom, será la “nueva Melyssa” de la relación. Sería muy ingenuo por su parte pensar que Tom va a cambiar.

Para ella era un reto conseguir seducir a Tom, poder ser la verdadera tentación de la edición y lo ha conseguido (sin mucho esfuerzo además).

Ella se ve triunfadora fuera y dentro de las sábanas. Ya ha mancillado con Tom y Melyssa no lo va a perdonar.

Ella sabe lo que está haciendo, de momento controla el juego; como se enganche a Tom, será su cruz y empezará el camino del calvario tras la pasión inicial. ¡Qué la pillen confesada!

Los 3 perfiles son candidatos para estar en Ashley Madison por razones diferentes: Tom por definición de hombre infiel, Melyssa lo haría por venganza y Sandra por disfrutar de ser deseada.

