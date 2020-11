Aurah Ruiz, ¿posible concursante de 'La Casa Fuerte?

La influencer se encuentra destrozada tras haber descubierto la deslealtad de su pareja Jesé Rodríguez.

Aurah Ruiz se encuentra totalmente destrozada. La joven había retomado su relación hace escasas semanas con Jesé Rodríguez, el padre de su hijo, después de varias idas y vueltas. Sin embargo, todo se torció cuando Aurah descubrió la supuesta deslealtad del padre de su hijo con otra chica reality Rocío Amar. Fue gracias a Amor Romeira que la joven se enteró de que el jugador de fútbol le estaba siendo desleal. Ahora, parece dispuesta a pasar página poniendo tierra de por medio. Aunque, las redes sociales señalan que Aurah Ruiz se postula como nueva concursante de 'La casa Fuerte'. En un directo de Aurah con Amor, a la joven se le escapó que este domingo podría entrar en el reality. Y parece que esta podría ser la mejor forma de olvidarse de todo lo que está pasando en su vida personal y pasar página tras su traumática ruptura. Y todo parece apuntar que así será pues hemos visto a Aurah realizarse un test PCR a través de sus stories y un amigo le deseaba suerte en su concurso.

Ella aún no ha confirmado ni ha desmentido la noticia, pero lo que sí ha hecho ha sido mandar una indirecta al padre de su hijo a través de las redes sociales. "La vida da muchas vueltas, nos vemos en el camino", escribe junto a esta imagen.

Historia de una deslealtad

Todo ocurrió el pasado 23 de noviembre tras la súper fiesta con la que Aurah celebró su 31 cumpleaños en una villa de lujo. Un fiestón que mostró en su canal de 'Mtmad' en el que estuvo rodeada de amigos, como Lester y Patri, de 'La isla de las tentaciones' y al que no faltó Jesé, el padre de su hijo Nyan con quien se estaba dando una segunda oportunidad.

Pero, al parecer, según Amor Romeira, una vez terminada la celebración, el futbolista le habría sido infiel a la canaria. La ex gran hermana decide dar el chivatazo a Aurah que estalla y corre a la villa donde, en teoría, su chico y Rocío Amar se estaría liando. ¡Y ahí es donde se lio parda, hubo una gran bronca y terminó interviniendo la Policía!

