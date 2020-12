Maite Galdeano ha llegado arrasando a 'Sola/Solo'

Sólo unas horas antes de entrar, Maite sufría un aparatoso accidente

Maite Galdeano va a pasar las navidades completamente sola en un reality, pero parece no importarle, y es que está la mar de a gusto en el apartamento de 'Sola/Solo'. Hace unos días que ha empezado su estancia, peor lo cierto es que aún no ha sentido esa soledad, porque nada más entrar ha recibido la visita de su churri, el francés Remí, del que está locamente enamorada. De hecho, no hace falta que nos lo jure, porque la llegada del caballero ha sido una explosión de pasión digna de una novela romántica: nada más abrir la puerta, Maite se ha vuelto loca: "¡No puede ser, cariño, madre mía, mon amour!", gritaba en la puerta sin que su novio hubiera entrado a la casa, ya que llegaba cargado con comida y un ramo de rosas, para acto seguido quitarse la bufanda, ponérsela sobre la cabeza a ambos ¡y fundirse en un apasionado beso!

Eso sí, a Maite la bufanda se la traía 'al pairo', porque ha aclarado: "Bueno, a él le han hecho la prueba del COVID y a mí también, y no tenemos nada, así que le voy a besar", ha contado mirando a una de las cámaras para aclarar malentendidos. "Me voy a derretir, ¡qué visitaza!", añadía eufórica.

Todo lo contrario que Maite, Remí es un hombre de pocas palabras, y susurrando, le ha dejado claro a la pamplonesa sus intenciones: atesorar el poco tiempo que iban a estar juntos para tener un recuerdo imborrable de esta visita, y es que aún no se sabe el tiempo que va a estar encerrada: "Sólo tenemos cuatro horas, júrame que vas a pensar solo en mí. Quiero todos los segundos porque son solo cuatro horas", insistía el francés.

Maite, entre los susurros, los besos y los abrazos, estaba ya completamente derretida a los encantos de su hombre: "Cada día te amo más, mi amor, mi Remi, mon amour", y es que menos mal que hay cámaras en todos los rincones de la casa... ¡si no la madre de Sofía Suescun habría acabado teniendo una noche de pasión!

Maite, molesta con su hija

Sin embargo, no todo ha sido alegría y alborozo, porque al preguntarle a su chico sobre si estaban siguiendo el programa en casa, Remí le ha confesado que no, y ella se ha molestado bastante: "¿¡Por qué!? ¡Si la Sofía os puso la aplicación para que me vierais todos!", se preguntaba anonadada, aunque viendo a su chico, se le pasaba en seguida. "Bueno, con me que me veas tú me basta", decía antes de intercambiar un 'te amo' con su chico. ¡Está como una adolescente!

