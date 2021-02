Marina y Jesús son los nuevos Fani y Christofer de 'La isla de las tentaciones'. Si el grito desesperado de Christofer –el famoso ‘Estefaníaaa’– ante los cuernos de Fani se convirtió en historia de la televisión, estamos deseando saber cómo ha evolucionado la participación de Marina y Jesús en la tercera edición del reality. La participación de los primeros en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' parecía insuperable, pero Marina y Jesús tienen todas las papeletas para ser más que dignos herederos...

Jesús y Marina, tras cinco años de relación con dos rupturas, querían poner a prueba su relación. Él quería ver si ella podría serle fiel. Ejem... Desde el principio se ve que la sevillana le ha echado el ojo a Isaac, un tío de 25 que vende cachimbas y se autodenomina ‘El lobo’. El tonteo es evidente.

Mediaset

Ahora sabemos que durante el programa tendrán 'tema que te quema': desde una cuenta anónima de Twitter se ha filtrado un vídeo sexual de la pareja (él le practica sexo oral a ella), unas imágenes que todavía no ha emitido el espacio de Sandra Barneda. La productora ya ha puesto en marcha una investigación interna para ver quién lo ha filtrado y sus protagonistas han interpuesto una denuncia. Marina ha querido responder a la polémica en su Instagram. "El delito es tanto de quien lo envía como de quien lo difunde. No deja de ser algo natural que todos practicamos. Todo está en manos judiciales", contó.

Isaac, el otro

Telecinco

Marina opina que Isaac, que ya participó en 'SuperShore', tiene "ese punto macarra" que le encanta. Su padre asegura que su hijo es un ligón desde niño. Tenemos ganar de ver cómo evoluciona su relación con Marina. ¿Jesús se vengará?

