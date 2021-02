Diego le es infiel a Lola, ¿por venganza? Los primeros besos de Carla y Diego comenzaron como un juego, pero han ido más allá.

Lo de esta pareja está destinado al fracaso, a no ser que consigan perdonarse después de la que han liado. Fue Lola la que metió la pata primero cuando se acercó a Simone (el atractivo italiano con el que parecía tener mucho 'feeling'), y aunque no hubo beso entre ellos, sus constantes muestras de cariño cabrearon, y mucho, a Diego. Lo cierto es que se gustaban, de eso no cabe duda, pero la relación entre Lola y Simone se está deteriorando. "Estaba en la piscina con él y no me apetecía, no me imagino otra boca que no sea la de Diego", confesaba Lola a sus compañeras después de compartir arrumacos bajo el agua. Sin embargo, que Lola se aleje de Simone no significa que vuelva a ser fiel a Diego... ¡Ha encontrado otro soltero con el que compartir aventura!

Nada más y nada menos que Carlos. Sí, el soltero con el que Lucía tuvo su última cita y con quien la andaluza confesaba pasárselo de miedo. Según las imágenes del avance, Lola y Carlos van a compartir más que risas... Cama seguro.

t5

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, se filtraron unas imágenes de Lola muy apasionada en la piscina junto a un rubio que todo apunta es Carlos, y muchos aseguran que entre ellos, bajo el agua, estaba habiendo más que caricias... Un vídeo que se hizo viral en las redes después de filtrarse las comprometidas imágenes de Marina y Lobo manteniendo sexo.

Y todo esto después de que Diego decidiera ¿vengarse? ¿o dejarse llevar sin remordimientos? con su tentadora favorita, Carla, con la que ya se ha besado apasionadamente y sin tapujos.

t5

Él ha sido muy claro sobre su relación con Carla: "Siento una atracción física enorme y hay mucha atracción sexual no resuelta", así que quizá lo suyo no vaya más allá de lo físico... ¿O terminarán enamorándose?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io