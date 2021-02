La decepción de Lucía con Manuel ha sido mayúscula. La joven andaluza se esperaba que su chico iba a ser capaz de reprimir sus instintos más básicos, sin embargo no ha sido así. Y es que, el "Jesulín de Puerto Real" ha comenzado el reality pisando fuerte. No solo ha sido infiel a su chica con una de las tentadores, su infidelidad ha sido por partida doble. Primero se besaba con Stefany y luego lo hacía con Fiama. Una gran decepción, pero del que Lucía ha salido reforzada. Lucía, lejos de estallar, mantuvo la calma en todo momento y con mucha seguridad le explicó a Sandra Barneda que él quién más había perdido. Tras la hoguera, las chicas regresaban a la villa y compartían con los tentadores lo que habían tenido que ver de sus novios. Lucía carga contra Fiama tras su beso con Manuel.

"He reaccionado de una manera que no me esperaba, me he quedado muerta, no he llorado", les explicaba a los chicos. "Me quemaban en las manos las cosas de él, me las he arrancado y las he tirado a la hoguera ", continuaba diciendo la joven gatitana.

Y finalmente acababa explotando contra Fiama. " Va y le dice a Fiama "Deberías haber venido el primer día. Y la otra le contesta "Yo no soy celosa". Con Fiama se le va a caer la picha a trozos, qué fatiga", decía de la decisión de su novio de liarse con la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. "Ese va a llorar sangre cuando salga, acuérdate lo que te digo".

En estas imágenes inéditas también se veía a Lola muy impactada por todo lo que está pasando en Villa Playa. "No sabes el guarreo que se traen en la otra villa, con decirte que una se ha liado con dos. Morreos, pero una con dos...", explicaba la joven.

