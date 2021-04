Todos aquellos que anunciaban que Alexia Rivas iba a dar mucho juego en la isla de ‘Supervivientes 2021’ no estaban para nada equivocados. La protagonista del culebrón ‘Merlos Place’, después de quedarse varada en el barco encallado y no poder seguir discutiendo con su principal ‘archienemiga’, Marta López, parece haber encontrado una sustituta en Sylvia Pantoja… Gracias a unas imágenes inéditas emitidas por ‘Socialité’, hemos podido ver a la periodista protagonizando un enfrentamiento con la prima de Isabel Pantoja, al parecer, por un comentario que esta última hizo sobre Lara Sajen.

En una escena nocturna se puede ver como Rivas se acerca a Pantoja para reprobar sus palabras. “O sea, me sentó mal lo que me dijiste de Lara. Te acuerdas cuando estábamos hablando que tú dijiste ‘hay gente que puede tener ventaja’… ¿Te acuerdas del comentario?”, le preguntó a la cantante. Mientras que Sylvia aseguraba no acordarse de esa conversación, la exreportera de ‘Socialité’ le advertía que ella todo lo que le tuviera que decir se lo diría a la cara. “No me seas falsa, tía”, contestaba la miembro del clan Pantoja, dejando a su compañera con la palabra en la boca mientras se dirigía a llenar el buche.

Telecinco

“Ves, te piras, cuando has insultado a una compañera”, le recriminaba Rivas. Por su parte, Sylvia aseguraba que su compañera tan solo estaba “buscando bronca”. “Yo quiero hablar contigo tan normal, ¿qué c*** estás diciendo? Si voy a hablar contigo, no me dejes con la palabra en la boca”, se lamentaba Alexia.

Al ver que su compañera no estaba dispuesta a dejarlo estar, Pantoja quiso alejarse de ella mientras dejaba caer que tan solo estaba buscando jaleo. “Paso, esto es lo que le gusta a esta gente...”, le espetó en su cara antes de marcharse de allí. “Esta gente de qué? ¡Oye, que yo tengo mi carrera!”, le recordó. Por su parte, Lara Sajen entró en escena para romper una lanza a favor de la periodista. “¿Y tú quién eres?”, le preguntó a la prima de la ‘Panto’. ¿Estaremos ante el inicio de una encarnizada rivalidad entre las dos supervivientes?

