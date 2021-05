No son pocas las voces que aseguran que el culebrón que se ha formado en torno a la ruptura entre Tom Brusse y Sandra Pica no deja de ser un ‘montajazo’ de manual. Hasta los compañeros del francés en ‘Supervivientes 2021’ han puesto en duda que todo esto no estuviera pactado de antemano para obtener más notoriedad y, ya de paso, amortizar luego la ruptura por los platós de televisión...

Y la verdad, hay que ser sinceros, sí que fue un poco raro que, hace una semana y sin venir a cuento, Sandra entrara ‘muy nerviosa’ en el ‘Deluxe’ para decir que no sabía si se había desenamorado de su churri. Para más inri, que la condición que pusiera para poder aclarar sus sentimientos no fuera otra cosa que exigir a la organización del programa que la mandaran a Honduras y ver si así, no sabemos si allí es más fácil tomar una decisión o qué, se aclaraba y mandaba a paseo o no al concursante de ‘La isla de las tentaciones’ huele un poco a chamusquina.

Telecinco

La mano que mece la cuna

Existen dos versiones, la que asegura que esto estaba todo pactado entre los dos, o la que asegura que el montaje lo ha urdido Sandra unilateralmente… ¡con su madre en la sombra moviendo los hilos! Al menos, esto es lo que dejó caer un exnovio de la joven en unas declaraciones emitidas en ‘Sábado Deluxe’.

"Esta chica, lo he dicho mil veces, ha estado supermanipulada por su madre […] ¡Si yo corté con ella por culpa de su madre!”, dijo un tal Erik Toledo mientras la madre de Sandra, Sonia, presente en el plató, se echaba las manos a la cabeza. “Le quitó hasta las llaves del coche para que no nos pudiésemos ver. Esta chica va a hacer lo que su madre le diga. Si a su madre en estos momentos no le interesa que esté con Tom, la va a manipular para que no esté con este chico. Su madre desde siempre tenía una obsesión con que ella volviese a la tele como fuese. Como su madre está tan obsesionada con la tele, quiere que su hija coja platós sí o sí”.

Telecinco

Tras escuchar las afirmaciones de su exyerno, Sonia se mostró indignada y le lanzó una clara advertencia. "Erik, me voy a callar porque si yo hablo de ti te dejo muy mal", exclamó señalando con el dedo. “¡Cuidado con las acusaciones que hacéis de mi hija! ¡Estoy sobrepasada!! Si me decís que vais a sacar esto, no vengo. ¡Os lo juro!”, sentenció.

