Mira que Albert Álvarez estaba a gusto con su Chiqui, pero un problema de salud ha hecho que la murciana haya tenido que ser apartada de la convivencia de ‘Solos’. Para ocupar su lugar en el reality de Mitele Plus ha entrado al modesto pisito Danna Ponce, conocida influencer a la que Albert no tenía el gusto de conocer. Sin embargo, no han pasado ni 24 horas y los concursantes han hecho muy buenas migas, demostrando una enorme complicidad en muy poco tiempo. Poco después de su entrada en el reality, Danna tuvo que enfrentarse a su primera prueba: atarse por la cintura con una cuerda a Albert, algo que les impedía alejarse el uno del otro a más de un metro de distancia (lo reconocemos, así está difícil no intimar con tu nuevo compañero de fatigas…).

Mitele Plus

Aprovechando que no se conocían de nada, Albert decidió tomarle el pelo a su compañera, contándole la milonga de que es malagueño, que su relación más larga tan solo ha durado tres semanas y que practica curling, deporte parecido a la petanca. Por su parte, la youtuber no se creyó ni una sola palabra de este, aunque le siguió un poquito el rollo entre risitas nerviosas. Al estar tan ‘unidos’ y saber que a Ponce le encanta la música, Albert se animó a dedicarle un bailecito mientras entonaba la canción del Cejas. ¡Arriba ese perreo!

Suponemos que para ponerse al día y que se conocieran un poco más, por la noche la organización del programa los animó a que abrieran su corazón enfrentándose a la curva de la vida. Albert se quedó impresionado al descubrir que a la influencer le afectó mucho la separación de sus padres y el posterior abandono de su progenitor.

Mitele Plus

¡Y estamos tan a gustitoooooooo!

Para terminar, la última muestra del tonteo que se traen estos dos entre manos la encontramos en que, este mismo viernes, Albert y Danna se han echado la siesta muy pegaditos… “¡Qué gusto!”, decía la influencer, que incluso se abrazó a la pierna de su compañero. Teniendo en cuenta que la protagonista del canal ‘El mundo de Mía’ acaba de romper con su último churri, ¿nos encontramos ante el origen de un inesperado romance?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io