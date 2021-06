albert y danna ponce se comen a besos en 'solos'

Os prometemos que no nos hizo falta recurrir a la bola de cristal para intuir que entre Albert Álvarez y Danna Ponce había algo más que buen rollo. Si hace poquito os contábamos que el tonteo era más que evidente, ahora os informamos que los concursantes de ‘Solos’ han acabado consumando. Bueno, no nos vengamos tan arriba, lo cierto es que tan solo se han dado un ‘beso de película’. Y no, no es que nos hayamos puesto poéticos, simplemente es que ha sido tal que así. Ya se sabe que el reality de Mitele Plus está marcado por las pruebas, siendo la última de ellas un juego en el que los habitantes del pisito tenían que decir la verdad y nada más que la verdad sobre las preguntas que les había facilitado la organización. Y entre pregunta y pregunta, una de las tarjetas les proponía darse un beso de película.

Obedientes ellos, se pusieron a pensar en qué beso mítico del mundo del celuloide se podían inspirar, aunque, como no son tontos, tenían claro que lo que se esperaba de ellos es que hubiera tomate… “Yo obviaría lo de la película porque lo que interesa es el beso”, comentó Albert. Al final, se decantaron por el famoso ósculo que Mary Jane le da a Peter Parker en la primera entrega de ‘Spiderman’, ese en el que, bajo la lluvia, el trepamuros aparece colgado boca abajo y su chica le quita parte de su máscara para alcanzar besar sus labios.

El tonteo no ha acabado ahí, puesto que, poco después, los jóvenes se han atrevido a recrear una escena de cortejo. El que fuera participante de ‘MYHYV’ se ha puesto a bailar ante la influencer para pasar después a cogerle la cara e intentar soltarle un beso con lengua. Danna se ha mostrado contrariada, indicándole que esas no son formas de tratar a una dama y que las cosas hay que hacerlas con cariño.

Y tanto cariño ha habido que han protagonizado otros besos, como el de mariposa, el del despertar o el francés. Durante el desarrollo del juego, los concursantes del reality han acabado confesando que existe cierta atracción entre los dos. ¿Acaso alguien lo dudaba?

