La grabación de ‘La última tentación’, la primera secuela a nivel internacional de ‘La isla de las tentaciones’, ha llegado a su fin y Telecinco lo tiene todo preparado de cara a su estreno el próximo otoño. El programa reunirá de nuevo a viejos conocidos de las tres primeras ediciones del reality show y sus parejas actuales para poner a prueba sus relaciones sometiéndose a una dinámica renovada. Entre ellos, encontramos a Fani y Christopher, a Lester y Patri, o a Andrea Gasca junto a su actual pareja. A estos, se unen en solitario Marina, Jesús o Manuel, así como el conocido ‘tentador’ Óscar. Pese a que todavía tengamos que esperar mínimo un par de meses para saber qué es lo que ha pasado y cuáles son las sorpresas que nos deparará esta nueva edición, como suele pasar, el hecho de que esté grabado ha provocado que algunos de los participantes hayan dejado caer alguna que otra pista sobre su actual situación amorosa…

Durante la segunda temporada del reality, Lester finiquitó su relación con Marta Peñate para marcharse junto a Patri, la joven que todavía sigue siendo su novia. Y es que, pese a que deberían de mantener el misterio y no filtrar información sobre lo que ha pasado, Lester compartió hace tan solo unos días un vídeo en el que aparecía cenando en la misma mesa junto a Patri. Al darse cuenta de su error, lo borró, colgando en su lugar otro en el que ya no salía esta y sí otros compañeros de programa como son Jesús o Stefany.

Otros que podemos confirmar que siguen juntos son Marta Peñate y Tony Spina. La joven ha participado en este especial de ‘La isla de las tentaciones’ en solitario, sin embargo, parece que esto no ha llevado a que se resienta su relación con el italiano, ya que no se cortan al colgar en sus redes sociales imágenes de las vacaciones que están disfrutando en estos momentos. A su vez, Lucía e Isaac, que iniciaron su historia de amor después de que él abandonara la isla junto a Marina, parece que han roto. Hace unos días, ‘Lobo’ subió un vídeo en el que aparecía junto a varios amigos y se refirió a una de las chicas presentes como “su novia”. Por su parte, Lucía ha sido vista junto a su anterior pareja, Manuel.

