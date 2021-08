Tras pasar una semanita con Fiama Rodríguez, Ferre acaba de recibir la llegada de una nueva compañera de convivencia, Fati Vázquez, al pisito de ‘Solos on the Beach’, el reality que emite en exclusiva Mitele Plus. Desde el primer momento, los dos jóvenes han congeniado a las mil maravillas. Mientras se ponían al día sobre sus vidas, obras y milagros, Ferre se dio cuenta de que la influencer a es bastante habladora y dicharachera, lo que le llevó a pensar que se iban a llevar bien. Y tan bien se están llevando que el roneo que se traen entre manos no ha sido visto con buenos ojos por el novio de Fati Vázquez, el futbolista Alexis López.

Aunque por el momento tan solo se puede hablar de una entrañable amistad, ya que todavía no ha pasado nada relevante entre ellos, más allá de conversaciones íntimas en la cama con los pies entrelazados, lo cierto es que el novio de la gallega parece estar muy mosqueado.

Mitele Plus

Aprovechando que los concursantes se lo estaban pasando pipita en una de las fiestas que se montan en el pisito, Alexis colgó una publicación en los stories de su Instagram donde, utilizando una de las canciones de Bad Bunny, daba a entender que estaba rompiendo con su chica. “Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y tú ni si quiera vas a saber que como yo nadie te va a querer. Baby, sobre mí ya no tienes poder”, rezan los versos del artista puertorriqueño.

Con el ambiente caldeado, Fati ha tenido la oportunidad de hablar con su novio y con su suegro, y como supondréis, pues la cosa no ha acabado especialmente bien… Después de que estos le comentaran que Alexis estaba molesto por unos comentarios que había leído en redes, la joven ha intentado quitarle hierro al asunto y le ha pedido a su novio que se tome las cosas con humor. “No te preocupes, mi vida. Ni te rayes”, dijo Fati. “Me pongo celosillo”, replicaba el novio al otro lado del teléfono.

Mitele Plus

Y como Fati no es tonta, pese a que su novio intentaba disimularlo, pues acabó mosqueándose al ver que este no estaba precisamente cariñoso ni receptivo. “No sé si te va a apetecer que te llame, estás todo el rato dando a entender que me vas a dejar cuando salga”, reflexionó ella. “Sabes que no, estoy luchando con los celillos y estoy superbién”, le contestó Alexis.

Tras la tensa conversación, Fati se desahogó con Ferre. “Yo le conozco. Que diga te amo y me responda con un ‘yo también’… Ya ni se lo digo, porque se me quitan las ganas de todo”, dijo entre lágrimas. “No hago nada más que sumar y preocuparme por la gente que hay a mi alrededor […] Yo me merezco una persona que me sume, que esté positivo conmigo y que me ayude”, se lamentaba. Por su parte, Ferre le pidió que se tranquilizara e intentara olvidarse del tema. “No pienses tanto en lo de fuera, te está haciendo mal […] Si me pusiera yo a hablar también me pondría mal, pero no quiero me influya. No hablo porque no quiero estar mal”, expuso al mismo tiempo que daba a entender que está atravesando una crisis con su novia.

