Todo sobre 'La isla de las tentaciones'

Isaac ha revolucionado ‘La última tentación’ tras emitirse la traición a Lucía con Bela. ‘Lobo’, nada más reencontrarse con su ‘amiga’ en Villa Luna, se mostró muy ilusionado de poder compartir convivencia con ella (y babas, ya de paso…). Aprovechando la intimidad de poder estar solos, Isaac y Bela comenzaron a tontear, jugueteo que acabó con los dos dándose un beso. Tal fue la magnitud de esta acción, que Sandra Barneda se vio en la obligación de hacer un ‘Visionado de Emergencia’ con Lucía. La joven, al ver las imágenes, hizo de tripas corazón y mostró su lado más fuerte, apuntando que no estaba dispuesta a perder la salud tal y como pasó con la infidelidad de su expareja, Manuel. Además, recibió el apoyo de Marina, quien se ha propuesto el objetivo de desenmascarar a Isaac cuando se encuentre con él en Villa Luna, y un sentido abrazo del propio Manuel.

Telecinco

Tras emitirse el último capítulo de ‘La última tentación’, en el que se destapaba la deslealtad, Isaac ha echado mano de sus redes sociales para dejar claro que arrepentido, lo que se dice arrepentido, no está. “No pude resistirme a la tentación 🤪”, reza su comentario junto a un vídeo en el que aparece haciendo payasadas con una media sonrisa pícara en el rostro. A su vez, las imágenes vienen acompañadas de una canción de Lerica que ejemplifica muy bien lo que pasó en la isla: “Fue por mi culpa que sonaron las alarmas. Me fue imposible controlar la tentación”.

Christofer saca la cara por Lucía

Los compañeros de Isaac y Bela en Villa Luna se quedaron alucinados al enterarse de la existencia del comentado beso. Aunque la mayoría aceptaba y respetaba lo que había pasado entre ellos, Christofer no podía aguantarse las ganas de afear la actitud del catalán. Tanto Bela como Isaac quisieron aclarar a sus compañeros que en ningún momento han querido hacer daño a nadie. Que tan solo se han dejado llevar por la situación y por la experiencia, pero entienden que sus actos lleven consigo disgustos, en este caso de Lucía. Christofer no ha podido aguantar el feo gesto de Isaac con su pareja y saltaba: "¿No os podíais haber aguantado y hacerlo fuera sin que os vea toda España?".

