Cada vez van quedando menos concursantes en 'Secret Story' y eso hace que sea imposible no pensar en el premio final. Algunos de los participantes parecen que ya tiene claro en qué les gustaría gastarse el dinero. En concreto, en el programa hay en juego 50.o00 euros para el famoso que consiga ganar y otros 50.000 para el que obtenga la esfera donde están escondidos. Dos suculentos premios que Julen de la Guerra ya tiene más que claro en qué le gustaría gastárselos.

"Quiero que no le falte nada a mi familia. Me iría de viaje con mi madre porque nunca ha salido de España y le compraría un coche", ha indicado visiblemente emocionado al acordarse de su familia, y es que Julen tiene claro que todo lo que tiene se lo debe a ellos.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

El concursante se ha derrumbado tras ver que su familia le ha enviado una caja con algunos objetos y algo de ropa. Un momento que ha aprovechado para enviarles un mensaje. "A mí madre le quiero dar las gracias no solo por esto. Mamá, que gracias por todo. Por la ropa pero gracias por haberme dado la educación que me has dado. Por haberte esforzado tanto en que salga así: un hombre hecho y derecho. Te echo mucho de menos Me acuerdo de ti todos los días. Para mí es eres el mayor ejemplo que hay en la vida", ha indicado entre lágrimas.

Aunque para él hay alguien que es todavía más importante que su madre, y esa es su abuela. Julen ha reconocido que ella está por encima de todo y que se siente muy afortunado de seguir teniéndole a su lado. "Cuando me dicen que pida un deseo solo pido que ella esté bien".



Lo cierto es que parece que el regalo que ha recibido de sus padres ha hecho que se ponga un poco sentimental y no ha dudado en desvelarle a su madre cómo se encuentra con su compañera dentro de la casa. "Mamá Sandra me cuida un montón y estoy genial con ella", ha indicado, y es que cada vez están más unidos, olvidando los problemas que le separaron fuera de la casa.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io