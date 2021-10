La visita de la exnovia de Jesús, Natalia, ha hecho que el integrante de ‘Gemeliers’ haya abierto los ojos. Bueno, más bien parece que su claro mensaje le ha hecho reflexionar sobre la importancia de llevarse bien con Adara Molinero, una de las concursantes que más apoyo tiene fuera de la casa. "Son injustificables los insultos a Adara, las formas no se pueden perder. Tiene que disfrutar más. No para de darle vueltas al coco todo el rato y no puede ser", dijo la ex del cantante, a la que dejó poco antes de entrar en 'Secret Story', después de que él le reconociera que le había sido infiel.

Pese a todo, ninguno de los dos ha logrado pasar página y siguen teniéndose un gran cariño. "Quiero que sepas que todo está bien y que no he cambiado nada, todo sigue igual. Te veo todo el rato", le confesó la joven mientras se fundían en un tierno abrazo. "Lo del otro día con Adara fue una cagada, las faltas de respeto no, Jesús. Y las formas no hay que perderlas", le espetó muy seria.

Telecinco

Después del encuentro, Jesús ha seguido los consejos de su ex y ha ido a hablar con Adara para pedirle disculpas. "Por mi forma de ser he intentado entender a todo el mundo. Te pedí disculpas y realmente no quiero quedarme con esa imagen ni que tú te quedes con ella. No me apetece", le expuso a su compañera. "Dije palabras feas. Por eso te pido disculpas también. Sabes que yo te juzgué cuando llegaste porque nadie sabía que te quedabas", apuntó en una larga conversación que se saldó con un abrazo de reconciliación.

El tenso cara a cara entre Gemeliers y Adara

La buena relación que mantenían los Gemeliers con Adara parecía haber llegado a su fin. En un encuentro en la ‘Sala de la verdad’, la ex de Rodri Fuertes se quedó a cuadros al descubrir todo lo que los cantantes han dicho sobre ella a sus espaldas. "Se me acaba de caer vuestra careta en un segundo, hay que tener poca vergüenza. Falsos de pies a cabeza. Les tenía cariño, siempre les buscaba", se lamentó la joven. "Me habéis juzgado sin motivo".

Acorralados, los cantantes no dudaron en arremeter contra la ganadora de ‘GH VIP 7’. "Es maleducada, no sabe convivir, no hace nada en la casa. No ha hecho nada por convivir en esta casa", dijo Dani. "Hemos tenido buen rollo, pero a la hora de la convivencia es poco limpia. No ha sido capaz de nada", añadió Jesús. Cuando volvieron a la casa, los gemelos no dudaron en calificar a Adara de, entre otras cosas, “falsa” y “guarra”, unas palabras que provocaron que Carlos Sobera interviniera en directo para amonestarlos.

