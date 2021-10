Todos los secretos de los concursantes que ya conocemos

Sandra Pica y Julen han vuelto a protagonizar una nueva pelea en 'Secret Story'. La tensión que existe dentro de la casa de los secretos podría estar afectando mucho a la relación de la pareja y es que parece que ambos no llegan a entenderse del todo. Sin embargo, en esta ocasión ha sorprendido mucho el motivo del enfado de la ex participante de 'La isla de las tentaciones', y es que parece que podría haber comenzado a sentir celos de Adara Molinero, ¿estará Julen interesado en ella?

Todo ha estallado después de que el joven se acercase a su chica para preguntarle qué le sucedía, ya que llevaba todo el día muy distante y le confesaba que a él le gustaba que le dijesen las cosas en vez de quedarse en silencio. "No te lo he dicho porque quería ver hasta qué punto llega tu capacidad de pasotismo... A lo mejor no necesitaba hablar, sino que vinieras y me dieras un abrazo. He visto que te has preocupado por otras personas que te importan menos y eso me ha hecho replantearme cosas", le ha contestado muy enfadada.

Telecinco

En concreto, Sandra Pica se estaba refiriendo a Adara Molinero, y es que el joven ha tenido una larga conversación con ella para animarle después de que la concursante se derrumbase al saber que Luis Rollán la elegía entre las tres nominadas para que abandonase la casa.

Precisamente con ella ha sido con la que más tarde ha terminado desahogándose, y es que parece que esta nueva pelea con Sandra ha comenzado a colmar el vaso de la paciencia de Julen. "Me molesta lo de hoy, que me diga que no la he hecho caso diez minutos o me reproche un detalle cuando yo he estado en las muy malas con ella. No estoy hecho para tener una relación estable", ha indicado visiblemente afectado por la discusión que acababa de tener con su chica.

Telecinco

Sin embargo, parece que finalmente ambos han conseguido hablar y solucionar las cosas. "Yo he tenido cuatro días malos y no la pago contigo...Yo lo que quiero es que tú estés bien...pero no soy perfecto", le ha indicado Julen intentando contener las lágrimas, unas palabras que han hecho recapacitar a Sandra Pica.

La ex de Tom Brusse no ha dudado en pedirle perdón a su chico confesando que creía que se había excedido en su enfado. "Me importas más de lo que me gustaría y eso es lo que más me fastidia", le ha reconocido dejando ver que creía que ella siente muchas más cosas que él que él por ella.

