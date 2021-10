Gianmarco Onestini ha dejado a todos sin palabras al desvelar su secreto más íntimo en 'Secret Story'. El italiano no ha tenido ningún reparo a la hora de reconocerle a Jorge Javier que él...¡nunca lleva calzoncillos! Una afirmación que ha dejado muy sorprendido al presentador, que no daba crédito a lo que acababa de contarle el ex superviviente. De hecho, no ha dudado en pedirle pruebas para comprobar que no le estaba mintiendo y que lo que decía era cierto.

Todo ha surgido después de que en la casa de los secretos apareciese un extraño calzoncillo lleno de agujeros y muy desgastado. Una prenda que ninguno sabía de quién podía ser y que ha aparecido misteriosamente entre la ropa interior de Cristina Porta.

Telecinco

Tras esto, el presentador ha indicado que ha visto a Gianmarco muy descolocado al ver cómo los concursantes olían los calzoncillos. "Yo es que nunca llevo. Me siento más libre, más cómodo y después de 'Supervivientes' todavía mejor. Es salvaje", le ha aclarado el italiano a Jorge Javier, dejando claro que a él le gusta sentir que sus partes más íntimas no están apretadas y pueden campar a sus anchas. Unas declaraciones que han impresionado al presentador. "También hay que apoyar al textil", ha bromeado.

Telecinco

Jorge Javier no ha querido perder la oportunidad de intentar acercarse a él un poco más intentando tocar para comprobar que realmente no llevaba nada. "¡Jorge eres tremendo!", le ha indicado el italiano entre risas al ver cómo intentaba meter un poco la mano. Además, no ha dudado en preguntarle si está circuncidado, algo a lo que él ha respondido con un contundente no.

