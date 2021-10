En la última gala de ‘Secret Story’, se les dio a los concursantes la oportunidad de contar con más puntos de voto de cara a las nominaciones. Para poder hacerlo, tenían que decir los nombres de las personas elegidas para subir a la palestra con la cabeza metida en una urna plagada de saltamontes y otros desagradables insectos. Y claro, el nerviosismo que provocó el momento acabó pasando factura a la organización del reality… Luca Onestini fue uno de los atrevidos que aceptó el reto. Sin embargo, lo frenético de su exposición para poder sacar de allí la cabeza hizo que más de uno no se enterara bien de lo que había dicho (entre ellos, el propio equipo del programa).

Tras revisar las imágenes y darse cuenta del error, la cuenta oficial del programa en Twitter ha lanzado un comunicado para pedir disculpas y anunciar que van a enmendarlo. "En la votación de Luca que tuvo lugar en la gala del jueves 21 de octubre, se produjo un error en el recuento de nominados. Concretamente, Luca otorgó el máximo a Julen y no a Sandra, como se contabilizó. Los nominados provisionales serían Canales, Cynthia y Julen", aclaran.

"Partiendo de estas nominaciones rectificadas, el domingo en 'La noche de los secretos' habrá una nueva votación para que la audiencia pueda sacar de la lista a Canales, Cynthia o Julen, y tras esto, Luca ejercerá su privilegio y nominará de forma directa", añaden. "Las votaciones se han paralizado y nos pondremos en contacto con las personas que ya habían votado. El domingo se reactivarán con la lista definitiva de nominados. Muchas gracias por vuestra comprensión".

De esta manera, tal y como explican, las líneas de votación se han paralizado a la espera de que el próximo domingo la audiencia decida quién de los tres nominados provisionales (Canales, Cynthia y Julen) se salva, mientras que el italiano tendrá que meter a otra persona para poder así hacer verdaderamente uso del privilegio que ganó, una nominación directa, después de ser el primero en descolgar el teléfono de la cabina que ubicaron en el jardín.

