Lucía Pariente y Miguel Frigenti parecen estar lejos de poder arreglar sus diferencias. Los ex concursantes de 'Secret Story' han vuelto a protagonizar un tenso enfrentamiento en el plató donde han aprovechado para decirse a la cara todo lo que piensan el uno del otro. Todo ha sucedido después de que la madre de Alba Carrillo le enviase un polémico mensaje a Adara sobre su padre, que ha provocado que la concursante acabe teniendo un ataque de ansiedad. Unas palabras por las que ha tenido mucho detractores, entre ellos el periodista.

Miguel Frigenti ha estallado contra Lucía Pariente recriminándole que le haya hecho sufrir de esa manera a Adara. "Crees que tu opinión es la verdad absoluta y no lo es, cuando te equivocas deberías de pedir disculpas. ¿Tenías necesidad de mandarle ese mensaje de mierda para desestabilizarla?", le ha increpado visiblemente enfadado por lo que acababa de suceder.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

Por su parte, Lucía ha dejado claro que esa era su opinión y que ella ya había hablado con Adara de su padre dentro de la casa, por lo que no veía mal lo que acababa de hacer. "Tenía la necesidad porque lo mismo hizo su madre aquí con mi hija. Esto es la ley de Mahoma: donde las dan, las toman", le ha indicado al colaborador. Además, ha recalcado que ella no lo había hecho con mala intención.

"Te has metido con Adara hasta como madre. Que no nos engañes. Que reconozcas que la has tratado fatal, que la has insultado y has salido favorecida con los vídeos. Porque hay vídeos tuyos repugnantes", le ha recriminado Frigenti que no ha dudado en recordarle cómo la ex de Rodri le había tratado muy bien tras saber que era la expulsada.

Telecinco

Pese a todo, Lucía se ha mantenido firme en sus acciones, dejando claro que él también hizo cosas mal en el concurso. "Tú me decías a mi 'agresor verbal' entonces, ¿tú que eres? ¿Una asesina verbal con las mierdas que dices continuamente?", ha estallado Frigenti bastante molesto con la actitud de la madre de Alba mientras que ella le tachaba de "populista".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io