Tras protagonizar una intensa hoguera de confrontación en 'La última tentación', donde decidían dar por finalizada su relación, Isaac y Lucía han reaparecido en plató confirmando que vuelven a estar juntos. La pareja rompió después de que Isaac, conocido también como 'Lobo', fuese infiel a la ex de Manuel con Bela. En esos momentos, el joven confesó que no estaba bien en su relación y que necesitaba sentirse libre. De hecho, llegó a asegurar que había sentido más cosas por Marina que por Lucía. Sin embargo, parece que todo esto ya forma parte del pasado.

Isaac Torres, tras ver lo mal que lo estaba pasando Lucía en el debate de 'LUT' al repasar todo lo que había pasado en el reality, ha decidido entrar en plató dirigiéndose directamente a ella para darle un apasionado beso delante de todos. Un hecho que ha dejado a todos los colaboradores muy sorprendidos, incluyendo a su pareja que no se esperaba que fuese a recibirle de esa forma.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

Tras esto, la joven ha confesado que llevan juntos dos meses, una relación que comenzó después de que volviesen a reencontrarse en Barcelona este verano. "Voy con una amiga a Barcelona y me entero de que dice que no quiere que salga por ahí para no encontrarse conmigo. Yo digo pues me va a tener. Yo estoy allí y no nos hablamos, ni nos miramos. Al día siguiente me llama y quedamos", ha explicado Lucía.

Por su parte, Isaac ha reconocido que tras salir de la isla comenzó a echarle mucho de menos y se dio cuenta de que quería estar con ella. "Cuando yo digo que quise más a Marina fue porque había visto un vídeo de ella diciendo que había estado más enamorada de Manuel", ha intentado excusarse el ex participante.

Telecinco

Ahora, ambos parecen estar muy felices con su nueva situación, aunque Lucía ha confirmado que no confía del todo en Isaac. "Me tiene que demostrar lo que me ha dicho", ha indicado. Una noticia que muchos ya se esperaban, y es que desde que comenzó a emitirse 'LUT' son muchas las fotografías que se han filtrado en redes sociales asegurando que seguían juntos, unos rumores que ellos han decidido confirmar antes de tiempo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io