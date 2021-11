'Secret Story': todo lo que debes saber sobre el nuevo reality

Adara Molinero cada vez tiene más frentes abiertos dentro de 'Secret Story'. Tras protagonizar un fuerte enfrentamiento con Cristina Porta, la concursante ha tenido que escuchar cómo Isabel Rábago reconocía estar cansada de ella, y es que parece que no le sentó nada bien que la ex de Gianmarco le echase pintura en el pelo, algo que Adara ya reconoció que había sido parte de una broma.

Ahora, Isabel Rábago ha estallado al recordar este episodio. La colaboradora ha dejado claro que lo que no quiere volver a dirigirle la palabra, y es que parece que cuando quiso acercarse a ella para pedirle que no le hiciese más ese tipo de bromas se encontró con una Adara que no le gustó nada. "¿Qué recibo de ella? Burla, cachondeo y recochineo, yo los limites me los pongo yo, sé cuales son mis limites y yo no cruzo ya palabra con esa persona", ha indicado.

Telecinco

Unas palabras con las que no ha estado nada de acuerdo la ex de Gianmarco, que ha decidido intervenir con un comentario que ha sido el detonante del mal ambiente dentro de la casa. "Isabel 'Rábano' está viviendo otra realidad", ha confesado cambiando en apellido de la periodista. Unas palabras que Carlos Sobera ha rematado reconociendo que le parecía que la broma no había sido para tanto. El presentador ha explicado que, en su opinión, se lo había tomado tan mal por ser Adara la protagonista de la broma.

Sin duda, unas declaraciones que han hecho que Isabel Rábago estalle amenazando con abandonar la casa de los secretos. "Me he sentido muy mal, me da la sensación de que a esta señorita se le permite absolutamente todo. Yo juego a todo, pero una persona que lo primero que hace es burlarse de mi apellido... hay cosas que no se deben permitir", ha resaltado.

Telecinco

En ese momento, Carlos Sobera ha decidido intervenir para pedirle que no abandonase el concurso, asegurando que él también pensaba que Adara se había equivocado metiéndose con ella de esa forma. Además, ha dejado claro que pensaba que Isabel se había confundido con las palabras que él le había dicho, ya que lo único que pretendía es que el ambiente se relajase para que hubiese una mayor cordialidad en la casa.

Tras esto, la colaboradora, mucho más tranquila, ha pedido perdón por amenazar con abandonar y ha confesado que a partir de ahora no quiere volver a hablar con Adara en todo lo que queda de concurso.

