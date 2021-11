Alejandro se ha sincerado durante su presentación en 'La isla de las tentaciones 4' y ha soltado un bombazo. El concursante ha reconocido que antes de conocer a su actual pareja, Tania, tuvo una relación con Marina, ex concursante de 'La última tentación'. "Estuve de rollo con Marina dos meses. Me sorprendió que dijese que llevaba con el novio cinco años porque en 2019 estaba conmigo", ha confesado el ex gran hermano dejando a todos muy sorprendidos.

El novio de Tania ha asegurado que Marina estaba muy "pillada" por él pero que todo se terminó cuando conoció a su actual pareja. "Conocí a Tania y corté con Marina, fue un corte total, no hablaba con ella, pasaba de ella. De hecho se enfadó conmigo porque no le fui claro", ha explicado.

Telecinco

Unas declaraciones que han dejado muy sorprendida a Marina. La joven ha reconocido que no estaba dando crédito a todo lo que escuchaba, y es que ella asegura que Alejandro ha mentido en más de una cosa. "No dejó nada porque no éramos nada", ha comenzado aclarando. La ex concursante de 'LIDLT' ha recalcado que fue ella la que decidió cortar lo que tenían después de enterarse de que él estaba "picoteando con otras". Además, ha confesado que no sabe si una de esas personas a las que estaba conociendo era Tania.

Telecinco

"Yo fui la que le mandé el mensaje diciéndole que no quería saber nada de él. No había sentimientos". En cuanto a su relación con Jesús, la joven ha dejado claro que en ese momento ellos dos habían roto. "Él y yo rompimos en dos ocasiones durante esos cinco años. En una de esas fue cuando conocí a Alejandro", ha indicado. De hecho, ha querido dejar claro que la relación que mantuvo con él no duró más de un mes, ¿quién dice la verdad?

