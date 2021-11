Miguel Frigenti ha dejado completamente sorprendidos a todos al aparecer en 'La casa de los secretos: cuenta atrás' con un cambio de 'look' radical. El concursante de 'Secret Story' ha decidido ponerse en manos de Sandra Pica para transformar su cabello y lucir un color muy diferente al que estamos acostumbrados a verle. Sin embargo, parece que no ha salido como él se esperaba, y es que durante la gala no ha dudado en aprovechar para pedir ayuda en directo a la organización.

El colaborador ha aparecido con un tono de color rubio amarillento que ha llamado mucho la atención de Carlos Sobera. "Estás muy serio, ¿qué te pasa? ¿te afecta mal el teñido de pelo?", le preguntaba el presentador muy sorprendido al ver al concursante tan cambiado. Un momento que él ha aprovechado para contar el problema que ha sufrido.

Telecinco

"Sí, la verdad es que me he quedado a dos tonos en vez de a cuatro decoloraciones pero no he conseguido el blanco que quería", ha indicado mostrando su indignación y su descontento por no haber logrado obtener el color de pelo que él esperaba. Además, aprovechaba la ocasión para pedir ayuda. "Así que pido un matiz a la organización a ver si me lo pueden traer", ha indicado.

Miguel Frigenti ha reconocido que lo quería mucho más blanco y que no lo ha conseguido. Por su parte, Carlos Sobera, con su característico sentido del humor, le ha intentado dar ánimos. "No te preocupes es cuestión de edad, cuando cumplas los míos ya verás que pronto se te ponen blancos", le ha confesado.

Telecinco

El que sí que parece que ha conseguido alcanzar el tono de pelo que quería Miguel Frigenti ha sido Dani, el integrante de los Gemeliers también quiso someterse al mismo cambio de 'look' que el colaborador, aunque parece que él sí que está muy contento con el resultado que ha obtenido.

