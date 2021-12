Miguel Frigenti parece estar cada día más recuperado después de haber estado unos días muy bajo de ánimo tras la expulsión de Adara Molinero. El concursante de 'Secret Story' ha recuperado sus ganas de seguir concursando y gran parte de este cambio podría deberse a la excelente relación que tiene con Jesús, de los Gemeliers. El colaborador ha pasado de sentirse solo a estar cada día más cómodo con él hasta tal punto que no ha dudado en sincerarse con el cantante para desvelarle cuáles son sus verdaderos sentimientos.

"Si tú tuvieras seis años más, fueras gay y yo no tuviera novio, yo me hubiera enamorado de ti. Es verdad", le ha confesado a Jesús. Toda una declaración de amor a la que él ha decidido responder dándole un gran abrazo a su compañero, y es que se ha quedado completamente sorprendido al saber lo que realmente siente el colaborador por él.

Telecinco

De hecho, tal ha sido su asombro que no ha dudado en acudir al cubo para comentarlo con Luis Rollán y su hermano Dani. El periodista ha confesado que le parece muy bonito lo que le ha dicho Miguel Frigenti, aunque ha reconocido que no está de acuerdo con lo de la edad. "A mí lo de la edad...ya me da igual", ha indicado el periodista.

Telecinco

Lo cierto es que tras su repesca, Miguel Frigenti pasa mucho tiempo con los Gemeliers. De hecho, el colaborador decidió someterse a un cambio radical de 'look' junto a Dani. Ahora, los tres intentan aprovechar al máximo el tiempo que les queda juntos dentro de la casa de los secretos, y es que Frigenti se juega la expulsión junto a Cristina Porta, con quien ha protagonizado un fuerte enfrentamiento estos últimos días.

