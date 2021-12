Antes de convertirse en el último expulsado de ‘Secret Story’, Miguel Frigenti protagonizó algunos momentazos en sus últimos minutos dentro de la famosa casa. Los concursantes del reality, a pocas semanas de la final, recibieron la visita de algunos seres queridos, siendo el periodista sorprendido por uno de sus referentes, Yurena. "Vas a ver a alguien que está muy dentro de ti", le advertía Jorge Javier Vázquez antes de que Frigenti pudiera ver a través de una mampara a la cantante. "Muchas gracias por venir a verme, ¿no estás enfadada conmigo?", le preguntó el experto en realities a su musa. "Tanto me has evocado tratando de imitarme que, al final, me has atraído hasta aquí", replicó la artista antes conocida como Tamara.

Y es que, en más de una ocasión, Frigenti ha hecho gala de lo bien que imita la voz de la intérprete de ‘No cambié’. "Tenía muchas ganas de que llegara este momento, si quieres, quedamos fuera y me enseñas", le proponía el colaborador mientras emulaba su particular voz. "Estás superyureposeído", decía una Yurena sorprendida ante su inesperado imitador. "No te quepa duda mientras yo esté aquí, tú estarás conmigo", indicó Frigenti.

¡GRACIAS por tu visita y tu sentido del humor, @Yurena_! RT si no sabes cuál es cuál #SecretGala12 pic.twitter.com/XTG8IaKbOg — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 2, 2021

Jorge Javier, al ver lo que estaba pasando dentro del reality, no pudo contener la risa, pidiendo en reiteradas ocasiones que el periodista dejara a un lado su voz para hablar como si fuese Yurena. “Se ha producido una cosa curiosísima, ahora Miguel ya es Yurena y ella es una imitadora. Haces de Yurena mejor que ella", reflexionó. Tanto se metió Frigenti en el papel, que acabó interpretando uno de los últimos éxitos de la cantante, ‘En Carnaval’. Cumpliendo su promesa, el colaborador de ‘Sálvame’, imitando a Tamara Seisdedos, también le prometió amor eterno a su novio y reflexionó sobre su futura relación con Cristina Porta.

