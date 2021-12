Así ha sido la relación de Fani y Christopher.

Fani confiesa su dolorosa relación con las drogas: “Sé el daño que hacen a una familia”

Fani Carbajo y Oriana Marzoli están demostrando ser unas grandes confidentes. Después de que la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' hablar sobre Marina García o Iván Rubio, las amigas han grabado un nuevo vídeo para el canal de MTMad de la novia de Christopher, en su nuevo local. Por primera vez frente a una cámara, la joven se sincera sobre un grave problema de salud que la llevó al hospital.

“Me desperté a las 5 de la mañana que me faltaba el aire. Christopher estuvo a punto de llevarme a Urgencias porque no podía respirar. Me desperté empapada en sudor y con mucha presión en el pecho”, explicaba Fani. “Al día siguiente me desperté super hinchada, las manos hinchadas que no me salían los anillos... como con mucha retención de líquidos. Fui al médico y me dijo que tenía un cuadro de ansiedad”.

Aunque la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' llamó a Oriana porque “tú te sinceraste sobre tus problemas y quería que me aconsejaras”, y a pesar de que el médico le ha recetado terapia, la novia de Christopher ha confesado que no está yendo al psicólogo. “Creo que es un cúmulo de todo: los bolos, las publicidades de Instagram, la tele, las críticas, la mudanza...”. Aunque hay un detalle que le ha dado la puntilla: Alejandro Nieto.

Oriana Marzoli y Fani Carbajo en el local de Fani Mtmad

Analizándose, Fani ha explicado que, aunque creía que lo tenía superado, ver a Nieto en esta nueva edición le está haciendo revivir todo lo que ella vivió en su edición. Un sentimiento que hace que comprenda su dolor y le defienda en los debates. “Creo que, fuera de broma, me ha afectado mucho ver a Alejandro Nieto en 'La isla de las tentaciones 4' que lo está pasando súper mal con la novia. Y me ha recordado mucho a lo que Christopher sufrió por mi”. “Él me dice que no sea tonta, que él lo ha olvidado y que yo tengo que pasar página pero aún así, recordar su cara destrozada de dolor, es horrible”.

Precisamente Christopher ha sido el encargado de indicarla que se despeje aunque no ha tenido éxito: “Él es el primero que me dice que salga pero tengo la sensación de obligación de estar en el local” aunque no sea necesario ya que tienen su novio lo regenta junto a ella, pero, asegura, que “no quiere tirar la toalla”, algo que Oriana le ha negado rotundamente: “No puedes estar en todo, tienes que pensar en ti y ser más egoísta. Si no puedes, no puedes”. Un muy buen consejo pues lo primero siempre es la salud. “Si tienes que descansar, descansas. No te dé miedo quedar mal por decir que no vas. Primero eres tú y tienes que ser egoísta porque nadie te va a dar esa felicidad”.

La calma de su chico es precisamente lo que la está dejando seguir adelante. “Yo soy un torbellino y él es todo lo contrario. Si yo estuviera con un chico como yo estaríamos los dos a matar. Yo necesito a mi novio que me conoce, me calma, me acompaña...”. Tanto que se aferra a sus planes de futuro entre los que no faltan una boda y más hijos. “Si estás tan bien con él y sientes que estás en tu mejor momento, ese sentimiento de culpabilidad tiene que desaparecer”, apuntaba su amiga, un consejo que Fani ya había oído de boca de su chico y que intentará poner en práctica.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io