Lester y Patri han dado un gran paso en su relación. Después de más de dos años de noviazgo en el que su amor no ha hecho más que crecer, la pareja ha compartido uno de los momentos más especiales: ¡se casan! "Por fin os puedo contar algo muy importante para mi. No pensaba que mi viaje a Andorra iba a ser tan especial e inolvidable. Sí, nos casamos", ha escrito Patri Pérez en su perfil de Instagram donde ha dado todos los detalles de la romántica pedida de matrimonio de su chico.

Lester ha elegido los parajes nevados de las montañas de Andorra para hincar la rodilla en el suelo y pedirle a Patri que sea su esposa. Una pedida a la que su chica no ha dudado en decir que sí rápidamente y compartir su felicidad. "¡NOS CASAMOS!", exclamaba la joven en sus publicaciones donde muestra el lujoso anillo de compromiso que Lester le ha dado: una sencilla sortija de Glamira con un diamante incrustado.



Los ya comprometidos han confesado que ya están pensando en la fecha de la boda: "será en junio, julio, cuando haga un poco de calorcito", explicaba Patri, "cuando haga calor y estemos más morenitos", apuntaba Lester. "Después la luna de miel a las Maldivas, ¿no?", preguntaba Lester a su chica entre risas. "Ya estamos pensando en lo de después", confesaba Patri. Sea donde sea, esperamos que la pareja siga siendo muy feliz.

Además, en una publicación Lester confesaba el motivo por el que ha elegido la Navidad para pedir la mano a su chica. "Para mi las Navidades siempre han sido una época un poco triste 😢 marcada por la ausencia de personas que ya no están y recuerdos que te provocan de todo!! Pero estás en concreto han sido muy especiales para mi, intento cambiar ese pensamiento antiguo... Ahora creo recuerdos nuevos e increíbles!! Que esta Navidad Santa cumpla todos vuestros deseos". Nuevos recuerdos que seguro que nunca se le olvidarán.

