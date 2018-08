Oriana Marzoli, candidata

La ex tronista de MYHYV e influencer de altura (tiene más de un millón de seguidores en Instagram) es una adicta a los realities, y si no participa, los comenta en plató. Ya conocemos su faceta de colaboradora, y lo cierto es que dio mucho de sí en Supervivientes 2018, especialmente junto a Carmen Gahona, con la que montaba un numerito casi cada semana en plató, así que no esperamos menos de ella en la Casa... además, ella misma dijo en su canal de MTMad, 'Algo pasa con Oriana' que pronto la íbamos a tener hasta en la sopa y que estaba muy ilusionada con un nuevo proyecto...