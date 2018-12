Telecinco estrena el 10 de enero 'GH Dúo', su nuevo reality en el que los famosos concursan en parejas. Todas tienen o han tenido una relación sentimental y optan a los 100.000 euros de premio, pero de manera individual, porque aunque participen juntos, pueden ser expulsados por separado. Los primeros confirmados son Kiko Rivera e Irene Rosales. “Voy a pasar del nada al todo. No sé cómo me va a repercutir fuera y me da miedo separarme de mis hijas”, dice la modelo. El escenario, la casa de Guadalix de la Sierra, recién abandonada por los anteriores Vips. ¡Ya pueden limpiar con prisa!