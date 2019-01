Toñi y Encarna Salazar, 'Azúcar Moreno'

Otro nombre que ofreció Steinhäuser fue el de las Azúcar Moreno. El dúo de cantantes podrían dar la nota en el reality de supervivencia, y no nos extrañaría nada: a pesar de que no han participado en ningún reality, sí las hemos podido ver en ‘¡Mira quién baila!’, ‘Tu cara me suena’, ‘Splash! Famosos al agua’, ‘Levántate All Stars’ y ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, por lo que 'Supervivientes' sería uno más que añadir a la lista. ¡Y estamos seguros de que nos darían grandes momentazos!