Isabel Pantoja

La tonadillera está estupenda con el look oficial de Supervivientes, y el rojo le sienta de maravilla. Nunca pensamos que verla con el look oficial de 'Supervivientes' pudiera ser una opción, pero ella misma ha dicho que es megafan del formato, y que no se lo pensó dos veces cuando se le presentó la oportunidad. ¡Ahora le toca demostrar su de verdad es una superviviente nata!