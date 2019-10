Hugo Castejón , segundo expulsado.

El cantante (o eso dice él) se enfrentaba a su segunda nominación. El ex de Marta Sánchez, que se ha convertido en el enemigo número uno dentro de la casa, se salvó de su primera nominación. No obstante, esta vez no le ha servido de nada enfrentarse a todos sus compañeros, ya que parece que la audiencia se ha cansado de tantos gritos.