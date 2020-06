Ver esta publicación en Instagram ¡BOOM! 💥💥 @orianagonzalezmarzoli, nueva concursante oficial de #LaCasaFuerte 🔥😱 ¡MAÑANA, GRAN ESTRENO en @telecincoes! 🎉🎉 Una publicación compartida de La casa fuerte (@lacasafuerte_tv) el 10 Jun, 2020 a las 6:05 PDT Última confirmada de 'La Casa Fuerte' Solo 24 horas antes del estreno el nuevo reality de Telecinco, se confirmó la participación de la 'influencer' en el concurso. Ella está encantada y dispuesta a darlo todo. "Damas y caballeros, mi entrada en @lacasafuerte_tv YA ES OFICIAL! 👸🏼🙌🏻💃🏼🎉 Dicen que lo bueno siempre se hace esperar...PUES AQUÍ ESTOY AMIGOS!", escribió en sus redes sociales. Oriana es la reina de los realities pero su estancia en los mismos, no suele ser muy extensa. Repasamos los programas por los que ha pasado y los que abandonó antes de tiempo.

Telecinco Su primera aparición en televisión: 'MYHYV' En marzo de 2012, Oriana se estrenó en la pequeña pantalla como pretendienta de Sergio Clar. Después fue tronista y llegó su relación con Tony Spina.

Captura Su paso por 'Gandía Shore' En 2012, una jovencísima Oriana aparecía en uno de los capítulos del reality de MTV España. Visitaba la casa de los chicos para asistir a una fiesta y se enfrentaba con Ylenia.

Captura Ganó un reality en Chile y abandonó otro Oriana decidió probar suerte en Chile y participó en 3 realities casi seguidos: 'Amor a prueba', '¿Volverías con tu ex?', que ganó junto a su ex, Luis, y 'Doble tentación', al que pertenece la imagen, del que fue expulsada por mal comportamiento porque se enfadó después de mojarse el pelo en una prueba.

Productora 'Supervivientes 2014', su primer adiós exprés Oriana ha pasado dos veces por el reality de supervivencia: en su primer intento, en el año 2014, abandonó a los cuatro días.

Captura TV En '2017', volvió como fantasma del pasado Oriana regresó a 'Supervivientes' tres años después como fantasma del pasado para redimirse de su abandono. Pero un ataque de ansiedad le hizo abandonar solo 12 horas después de su llegada a Honduras.

Mediaset En 'GH VIP', adiós a las 48 horas En septiembre de 2018, no llevaba ni dos días en la casa de 'GH VIP' cuando Oriana decidió abandonar el reality. Desde el confesionario, le reconoció a Jorge Javier Vázquez estaba "muy agobiada". "Siento que no estaba preparada para entrar a otro 'reality', llevo mucha carga encima de los anteriores. Necesito un tiempo de dejar los 'realities'" y se fue ante el enfado del presentador y su posterior veto.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.