Adele Tiene 20 años y es italiana, aunque vive en Tenerife. Estudia administración y finanzas y se considera una chica guerrera.

Jesús Tiene 28 años es malagueño y aspirante a actor. Trabaja como secretario en una clínica dental. Asegura que quiere buscar el amor junto a una chica de su tierra.

Beatriz Tiene 29 años y ha estudiado un grado medio en estética personal decorativa. Se considera toda una aventurera. Asegura que no puede estar quieta ni un momento.

Miguel Es un gallego de 24 años que está terminando sus estudios de dietética y nutrición. Espera encontrar en 'Love Island' la mujer de su vida.

Carla Se define como una chica presumida, trabajadora, celosa y con mucho carácter. Tiene 27 años y afirma fijarse en los chicos con una apariencia de "malotes".

José Quiere encontrar a la mujer con la que formar una familia en el reality. Tiene 30 años y ha estudiado arquitectura técnica, aunque quiere opositar como bombero.

Celia Es enfermera y vive en Madrid. Tiene 26 años y asegura que los hombres no han sabido valorarla. Tras vivir unos meses duros por el coronavirus, indica que necesita desconectar.

Moure Es un madrileño de 28 años y deportista. Vive en Granada y trabaja como técnico superior de actividades físicas del deporte. Su sueño es llegar a ser un deportista de élite o campeón olímpico.

Fiona De madre irlandesa y de padre vasco. Trabaja como profesora de inglés. Abre las puertas al amor después de sufrir una ruptura tras tres años de relación. Se define como una chica nada celosa.

Saúl Tiene 26 años y es de Pamplona y entrenador personal. Tras recorrerse el mundo, considera que ha llegado el momento de encontrar pareja.

