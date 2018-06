Aquellos maravillosos veranos: Isabel Pantoja

Hubo un tiempo en que la tonadillera era muy feliz y salía de Cantora para disfrutar de la playa malagueña de Benalmádena. Unos años en los que la cantante no escatimaba en sonrisas, posaba en bañador como una auténtica sirena, no llevaba coleta y tenía un buen rollito con la prensa que ya querríamos hoy. Buscamos en el cajón de los recuerdos para rescatar su álbum de fotos veraniego más entrañable en el que se la ve junto al desaparecido Paquirri, el gran amor de su vida, con su ex amiga íntima María del Monte y con sus dos hijos, Kiko Rivera y Chabelita.

Isabel Pantoja, una morenaza en la arena

Su pelazo siempre ha sido un clásico. En el verano de 1978, ella estaba tan orgullosa de su melenón hasta la cintura que pasaba de coletas. Hay que reconocer que Isabel tenía unas piernas de vértigo, que lucía en Benalmádena junto a su perrito. Desde luego, la Pantoja estaba espectacular en bañador.

Amiga de la prensa

En la playa era una más, con su Diez Minutos en la mano para estar bien informada de la actualidad del corazón. En esa época era amiga de la Prensa y no nos regalaba su ya mítico “búscate una vida”. ¡Cómo te echamos de menos, Isabel!



¡Como Logan!

Por favor, desde aquí hacemos un llamamiento a Telecinco: fichen a Isabel para la próxima edición de 'Supervivientes'. Maña tiene con el anzuelo, una habilidad que aprendió junto a su siempre añorado Paquirri en 1983.



Un antes y un después

Pasó su verano más feliz en 1984, el primero junto a su niño, Kiko Rivera, y el último del que pudo disfrutar de su marido Paquirri. Su vida ya nunca fue lo mismo, pero su hijo siempre ha estado a su lado y, siete años después, continuaba acompañando a su madre a la playa. Quién iba a decirla entonces que su 'pequeño del alma' le haría abuela por partida doble.

Toda una madraza

Chabelita debería imprimirse esta foto para ponerla en su nevera. ¡Chica, no seas tan vinagre con tu madre, que hasta te enseñó a nadar allá por el verano de 1999! Su historia de madre-hija siempre ha estado marcada por altibajos.



Amistad karateca

En 1995, Isabel y María del Monte compartieron juegos en la arena. La escena causó tanto revuelo que hasta el dúo Martes y Trece la incluyó en uno de sus especiales de Navidad. ¡Una pena que esta amistad acabara a patadas!



A la deriva

No se puede negar lo evidente: Isabel tiene un don para posar. Así de resuelta se dejó fotografiar en Benalmádena, allá por 1978, a bordo de un catamarán. Eso sí, varado en la playa…



