Cádiz siempre ha sido el destino favorito de la familia Jurado para pasar las vacaciones. En Chipiona Rocío Jurado ha presumido de tener una de las familias más populares de nuestro país. La artista, una abanderada de las vacaciones en familia, nos ha demostrado que nadie posa mejor que ella en bikini. Y al igual que ella, Rocío Carrasco también ha disfrutado como nadie de las playas gaditanas, donde se ha dejado mimar por Antonio David Flores y, posteriormente, por Fidel. Aunque una de las estampas más tiernas nos la regaló José Ortega Cano, que ejerció de padrazo con sus pequeños Gloria Camila y José Fernando.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Una diva

QMD

La Jurado era una auténtica adelantada a su tiempo. ¡Vaya lookazo! Mini short de talle alto, cinturón ancho y camisa anudada en el ombligo. Rociíto parecía amargada de ir menos moderna con su madre…

Tiempos felices

QMD

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cuando vivía Rocío todo era mucho más sencillo. En la imagen, con Ortega Cano y sus pequeños Gloria Camila y José Fernando. ¡Cómo se la echa de menos!

Cuerpo diez

QMD

Menudo tipazo tenía La más grande. ¡Ni rastro de celulitis! Pedro Carrasco la subió a una roca y levantó los brazos. Vamos, ni que fuera uno de sus trofeos de boxeo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pareja diez

QMD

Tras su divorcio de Pedro Carrasco llegó su segundo marido, José Ortega Cano. Nos dieron momentos impagables. Él estaba con ella ‘tan a gustito’.

Y llegó Raquel

QMD

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ahora no se hablan, pero hubo un tiempo en el que a Raquel Mosquera y a Rociíto no les quedaba más remedio que veranear juntas. Muy entusiasmadas no parecían…

Para olvidar

QMD

Rociíto encontró el amor en Chipiona. En verano de 1994 perdió el ‘sentío’ por Antonio David, un guardia civil con el que tuvo dos hijos. Ahora tienen más rivalidad que Messi y Cristiano Ronaldo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Media naranja

QMD

Fidel se cruzó en su camino y Antonio David pasó a la historia. Así de romanticones se mostraban entonces. Lo suyo parecía un amor estival, pero llevan ya 19 años.

Deportistas

QMD

La familia que corre unida permanece unida. Ortega Cano siente debilidad por sus niños. Los adoptó junto a Rocío en 1999 y ahora sigue viviendo totalmente pendientede ellos.